Hoe meer groen in de stad, hoe minder kinderen met zittend gat

Kinderen die in aanraking komen met meer groen in de stad zijn minder sedentair, en lopen of fietsen vaker naar school. Dat blijkt uit onderzoek in zes Europese landen.

Stedelijke gebieden met meer vegetatie, dichte bebouwing en zonder grote wegen worden geassocieerd met een beter gezondheidsgedrag bij kinderen, blijkt uit de studie door het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal). Kinderen die meer groen om zich heen hebben, zijn lichamelijk actiever, zitten minder vaak, slapen langer en lopen of fietsen vaker naar school.

De meeste onderzoeken naar groen in de stad richtten zich tot nog toe op het effect op volwassenen. De nieuwe studie kijkt naar het effect op kinderen en houdt rekening met 32 omgevingskenmerken, zoals de nabijheid van scholen, de verkeersdichtheid en de nabijheid van groen of water. De wetenschappers onderzochten het effect op 1581 kinderen tussen zes en elf jaar in zes Europese landen: Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Litouwen, Noorwegen en Griekenland.

Twee op drie voldoet niet

Een groot percentage van de kinderen in het onderzoek (63,6 procent) voldeed niet aan de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor matige tot zware lichamelijke activiteit (minstens 60 minuten per dag). En 58,6 procent besteedt meer dan twee uur per dag televisie kijken of computer- of videogames spelen.

Maar volgens de studie neemt de actieve mobiliteit toe en neemt de sedentaire tijd af op plaatsen waar kinderen worden blootgesteld aan meer groene ruimte.

Stadsplanning

“Onze bevindingen hebben implicaties voor stadsplanners”, zegt Martine Vrijheid, hoofdauteur van de studie. “Inspanningen om de volksgezondheid te verbeteren richten zich meestal op individueel gedrag, eerder dan de aanpak van de bredere factoren die dat gedrag aansturen en de ongelijkheden op het vlak van gezondheid vergroten.”

De juiste ingrepen, zoals meer groene ruimtes de stad en meer beplanting in de straten, kan gezondheidsbevorderend gedrag bij kinderen stimuleren en zo een slechte gezondheid bij volwassenen voorkomen, zeggen de onderzoekers.