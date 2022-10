Archiwalks gidst je langs architectuur van Antwerps Nieuw Zuid

Elk gebouw op de Antwerpse stadssite Nieuw Zuid werd gegetekend door wereldbefaamde architecten. De nieuwe wandeling Archiwalks gidst je langs al deze hoogstandjes van architectuur.

Projectontwikkelaar Triple Living wil met de wandeling de aandacht trekken op de bijzondere architectuur van Nieuw Zuid. De buurt was immers een echte carte blanche voor bekroonde architecten als Vincent Van Duysen, Max Dudler, Stefano Boeri, Johannes Norlander, Daniel Rosbottom en Shigeru Ban. De architectuurwandeling werd ingelopen door de pers in het kielzog van stadsgids Tanguy Ottomer. Ook al heb je er helemaal geen gids voor nodig. Bij elk van de gebouwen kun je namelijk een QR-code scannen voor meer informatie over het gebouw en de ontwerper. De codes snor je zelf op via een plan.

Havenresten

Ottomers favoriet is Palazzo Verde van Stefano Boeri. Hij vindt het integreren van groen de stadsarchitectuur van de toekomst. Boeri’s gebouw op Nieuw Zuid is nog geen Bosco Verde maar de bomen en struiken staan er natuurlijk nog niet zo lang als bij de Milanese tegenhanger. Daarna gaat het richting kaaien. De buurt was vroeger een spoorwegemplacement voor de haven. De voorbije eeuw verschoven de havenactiviteiten meer naar het noorden van de stad. Tot groot ongenoegen van Ottomer werd de Zuidstatie op de Bolivarplaats in 1965 opgeblazen om de aanleg van de Kennedytunnel mogelijk te maken. We scannen de code bij het goederenstation, nu de kantoren van Bank van Breda. Het neoclassicistische gebouw is meteen het oudste in de wijk en werd in 2006 grondig gerenoveerd na zowat twintig jaar leegstand.

Buurt met uitzicht

De opening van het Vlinderpaleis in 2006 gaf de buurt echter hernieuwde aantrekkingskracht. In 2010 kocht Triple Living het terrein van Nieuw Zuid om er een moderne stadssite van te maken. Ottomer vindt het positief dat de stad na een eeuw van stilstand eindelijk weer groeit. In het masterplan stippelde het befaamde bureau Secchi-Viganò een duurzame en diverse buurt uit waarin leefbaarheid, groen en waanzinnige uitzichten centraal staan. Vanop de alomtegenwoordige terrassen en wintertuinen kijk je uit op de Schelde, het gerechtsgebouw, het nieuwe park of de stad. Dankzij het stratenplan in dambordpatroon heb je zowat overal vergezichten. Ook het landschap van Nieuw Zuid – bedacht door landschapsarchitect Bas Smets – kreeg een QR-code. De groene zones lijken op het eerste gezicht gewoon speelputten of ligweides maar zijn tegelijk wadi’s die het neerslagwater van de buurt beheren.

Pritzkers spotten

De wandeling is interessant voor Antwerpenaren die de nieuwe buurt in hun stad beter willen leren kennen. Maar ook citytrippers, en al zeker architectuurfans, zullen erdoor aangetrokken worden. Het is erg uitzonderlijk dat je op een oppervlakte van acht hectare ontwerpen zult kunnen vinden van vier Pritzker Prize-winnaars – Peter Zumthor, Shigeru Ban, Kazuyo Sejima en Ryue Nishizawa. Je hebt hier tegelijk uitzicht op het Vlinderpaleis – een gebouw van die andere winnaar, Richard Rogers. En nog geen vier kilometer verderop kunnen liefhebbers het Havenhuis van nog een zesde prijsbeest – Zaha Hadid – gaan bekijken. De wijk is trouwens nog niet helemaal af. Zo is het uitkijken naar de nu al geruchtmakende houten woontoren van de Japanse toparchitect Shigeru Ban.

De wandeling werd in een wandelplan gegoten dat je kunt downloaden of afhalen bij Triple Living (Michel de Braeystraat 55) of een van de horecazaken in de buurt.