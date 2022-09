Zes niet te missen architectuurstops in Marseille

Sinds Marseille in 2013 werd verkozen tot Culturele Hoofdstad van Europa, is de stad geleidelijk the place to be geworden. Een kleine selectie architectuurstops voor de liefhebbers.

Notre-Dame de la Garde: de beroemde kerk, bijgenaamd ‘Bonne Mère’ die de stad beschermt, is zichtbaar vanaf de Vieux Port en biedt een weids uitzicht over de stad.

notredamedelagarde.fr

Notre-Dame de la Garde ©joOMTCM

Het MUCEM, Museum van Europese en Mediterrane Beschavingen, werd in 2013 gebouwd door Rudy Ricciotti. Het is een symbool van de vernieuwing van de stad. Het betonnen kantwerk contrasteert met het blauw van de Middellandse Zee.

mucem.org

Mucem ©mrOTCM

De gebouwen van Fernand Pouillon aan de Vieux Port: Dit monumentale en zeer homogene werk van Pouillon maakte het mogelijk om na de Tweede Wereldoorlog vele inwoners aan de Oude Haven te herhuisvesten. Het symboliseert het Marseille van de 20ste eeuw.

De gebouwen van Fernand Pouillon aan de Vieux Port

La Friche Belle de Mai: 45.000 vierkante meter met tentoonstellingen, filmvertoningen, concerten, avonden op het dak en een restaurant. Een meervoudige plek om te ontdekken!

lafriche.org

La Friche Belle de Mai ©OTCM

L’Ombrière du Vieux Port, ontworpen door Norman Foster: beschut tegen de zon terwijl je naar jezelf in de spiegel kijkt.

L’Ombrière du Vieux Port

La Friche de l’Escalette: een uitzonderlijk park met kunst en lichte architectuur in een voormalige loodfabriek, tussen zee en bergen.

friche-escalette.com