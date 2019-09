35 tot 50 procent van de wereldwijde voedselproductie wordt weggegooid. Dat staat te lezen in het boek 'De kunst van no-waste'. Gelukkig biedt het werk ook concrete oplossingen en recepten op maat van elke keuken. Wij mogen een voorproefje serveren.

Koop zo mogelijk lokale en seizoensgebonden producten

In de korten keten is er minder verlies tussen producent en wederverkoper. De voedselproducten zijn verser en langer houdbaar in je koelkast. Je voeding varieert naargelang het seizoen. Dat seizoensproducten nog eens profijtig en allerlekkerst zijn, is mooi meegenomen.

Wees niet bang om onvolmaakte producten te kopen

Andere mensen laten producten als een appel met een vlekje regelmatig liggen, waardoor de winkel die uiteindelijk moet weggooien. En dat terwijl je er met een paar kookbereidingen een heerlijk gerecht van maakt. Wees dus niet die andere persoon.

Houd je voorraad bij en plan je maaltijden

Houd rekening met wat je nog in huis hebt: in je keukenkastje, koelkast en diepvries. Koop niet te veel. Denk na over wat je die week of die dag wilt klaarmaken en koop alleen dat wat je nodig hebt.

Bewaar je voedsel goed

Neem bij thuiskomst de tijd om je voedsel goed op te slaan, zodat het niet snel bederft. Verwijder de verpakking en controleer de staat van je producten. Een aangetast stuk fruit of groente kan de rest aantasten. Bovendien zie je zo later gemakkelijk wat je nog in huis hebt. Gebruik glazen potten en knijpers om open zakjes mee af te sluiten.

Gebruik je diepvries

Diepgevroren voedselproducten behouden langer hun smaak. Schrijf op je diepvrieszakjes wat erin zit, zodat je alles makkelijk kunt hergebruiken. Vries rood fruit en stukjes banaan eerst op een bakplaat in, zodat ze niet aan elkaar vast vriezen en doe ze daarna in zakjes of doosjes. Vries restjes wijn in een ijsblokjestray in en gebruik ze voor sauzen of ragout. Gooi schillen en snijresten van groenten niet weg. Verzamel ze in een diepvrieszakje, vries ze in en trek er bouillon van als het zakje vol is.

Denk ook aan voedselproducten die je kunt inmaken

Als je vreest dat je bepaalde groenten niet opkrijgt, kan je er ook snel tafelzuur van maken. Dat is heerlijk bij je gerechten en ideaal om voedselproducten langer te bewaren.

Bewaar restjes

Hoe klein de overschot ook, alles is de moeite om bij te houden. Deze kun je als tussendoortje serveren of in andere gerechten verwerken. Een restje pasta is heerlijk in de soep, enkele sneden oud brood worden in een handomdraai de beste croutons in je salade en enkele niet opgegeten happen ratatouille doen het prima in een quiche.