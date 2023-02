Yoka Tomo in Schaarbeek: Japanse comfortfood op z’n best

Bij het Japanse eethuis Yoka Tomo in Schaarbeek eet je geen kunstige sushi of hartige ramen, maar wel de minder bekende gerechten uit de Japanse keuken. Het restaurant omschrijft zichzelf als een izakaya: een mix van café en restaurant waar je informeel tafelt, een Japanse bistro als het ware. Elke dag is er een nieuw – erg scherp geprijsd – viergangenmenu. Wie liever zelf kiest, kan dat uit een lijstje kleine hapjes en deelgerechten zoals edamame, gefrituurde kip, een kommetje misosoep of gyoza, de Japanse dumplings.

We bestuderen de compacte drankenkaart, die slechts bestaat uit vier witte en vier rode wijnen, maar toch verrassend divers is. Als aperitief drinken we een aardige, licht oxidatieve pet’nat en proberen daarna een fruitige, toegankelijke sake. Alle wijnen zijn natuurlijk gemaakt en passen daardoor goed bij de elegante en subtiele gerechten die we voorgeschoteld zullen krijgen.

© Michel Verlinden

Zittend aan de toog zie je de chef bedachtzaam en zorgvuldig stomen, frituren en dresseren. Als eerste gerecht krijgen we een bordje met verschillende hapjes: toppers zijn de zoete aubergine gegaard in dashi (een Japanse bouillon op basis van zeewier en gedroogde vis) en de in gember gemarineerde lotuswortel. Verrassend genoeg ligt er ook een schepje romige aardappelsalade op het bord: dit blijkt een recente klassieker in de Japanse thuiskeuken. Er volgt een eierflan met courgette, garnaal en dashi. De flan smaakt delicaat, de bibberige textuur is prettig, maar de garnalen helaas rubberig wegens te lang gestoomd. De makreel die volgt, maakt dat snel goed met zijn diep hartige en zoete sausje. Het menu sluit af met een krakend krokant stuk gefrituurde kip in een Japanse curry met rijst. De gerechten die we proeven zijn stuk voor stuk ingetogen en subtiel: geen showkeuken, maar wel huiselijk troosteten.

We hebben met dit menu zeker voldoende, maar kunnen onze nieuwsgierigheid niet bedwingen: we proeven nog de karaage. De kip is eerst gemarineerd in sojasaus en sake en daarna gefrituurd met een krokant jasje van maizena: perfect uitgevoerd en overheerlijk. Daarna volgt een prachtig bordje gyoza: gestoomd en daarna gebakken met een krokant korstje en een zacht smakende vulling. Een hoogvlieger.