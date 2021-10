Deze trends zijn all over the internet.

1. Cover-to-cover

Het afgelopen jaar stonden we vaak in de keuken. Zo vaak, dat velen onder ons in een onvermijdelijke culinaire sleur zijn beland. Dat was de gelegenheid voor sommigen om eens alle recepten uit één kookboek uit te testen, oftewel 'cover-to-cover' te koken. De trend bestond al lang voor de pandemie. Zo kookt de New Yorkse Trent Pheifer al zes jaar lang de recepten na van chef Ina Garten. Intussen heeft hij in totaal 1100 recepten uitgetest. Op zijn Instagrampagina @storeboughtisfine geeft hij het voorbeeld.

© instagram @storeboughtisfine

2. Gezonde mix

Van kombucha tot pure gember, ook onze cocktails ontsnappen niet aan de gezondheidstrend. Vooral kombucha is het nieuwe proefkonijn van de mixoloog. Daar bestaan sinds kort nieuwe smaken van - zoals blauwe bessen, munt, granaatappel of ananas - die het gefermenteerde drankje veel toegankelijker maken. Benieuwd naar hoe je je immuunsysteem kunt versterken zonder alcohol vaarwel te zeggen? Kijk maar eens hoe @holisticcocktails haar drankjes met minder alcohol en meer vitamines vult.

© instagram @holisticcocktails

3. Plankgas

Charcuterie-, snoep-, snack- en kaasplanken zijn helemaal in. Als je zo'n chef-d'oeuvre zoekt voor bij de borrel, hoef je niet verder te zoeken dan op TikTok. Daar circuleren talloze video's waarop ingrediënten gaande van crackers tot druiven zorgvuldig in elkaar worden gepuzzeld op een plank. Zeer bevredigend om naar te kijken en een aanrader voor wie fan is van ASMR. Wil je indruk maken op je gasten? Torrie van @charcutorrieboards leert hoe je Pinterest-waardige planken kunt klaarzetten.

Het afgelopen jaar stonden we vaak in de keuken. Zo vaak, dat velen onder ons in een onvermijdelijke culinaire sleur zijn beland. Dat was de gelegenheid voor sommigen om eens alle recepten uit één kookboek uit te testen, oftewel 'cover-to-cover' te koken. De trend bestond al lang voor de pandemie. Zo kookt de New Yorkse Trent Pheifer al zes jaar lang de recepten na van chef Ina Garten. Intussen heeft hij in totaal 1100 recepten uitgetest. Op zijn Instagrampagina @storeboughtisfine geeft hij het voorbeeld. Van kombucha tot pure gember, ook onze cocktails ontsnappen niet aan de gezondheidstrend. Vooral kombucha is het nieuwe proefkonijn van de mixoloog. Daar bestaan sinds kort nieuwe smaken van - zoals blauwe bessen, munt, granaatappel of ananas - die het gefermenteerde drankje veel toegankelijker maken. Benieuwd naar hoe je je immuunsysteem kunt versterken zonder alcohol vaarwel te zeggen? Kijk maar eens hoe @holisticcocktails haar drankjes met minder alcohol en meer vitamines vult. Charcuterie-, snoep-, snack- en kaasplanken zijn helemaal in. Als je zo'n chef-d'oeuvre zoekt voor bij de borrel, hoef je niet verder te zoeken dan op TikTok. Daar circuleren talloze video's waarop ingrediënten gaande van crackers tot druiven zorgvuldig in elkaar worden gepuzzeld op een plank. Zeer bevredigend om naar te kijken en een aanrader voor wie fan is van ASMR. Wil je indruk maken op je gasten? Torrie van @charcutorrieboards leert hoe je Pinterest-waardige planken kunt klaarzetten.