Waar dineert de driesterrenchef? De favoriete adressen van Viki Geunes in Antwerpen en Knokke-Heist

Viki Geunes is een van de drie driesterrenchefs die België rijk is. Op de bovenste verdieping van het MAS in Antwerpen serveert hij een verfijnde en luxueuze keuken in zijn restaurant Zilte. Op zijn vrije dagen trekt hij naar de kust om te genieten van vertrouwde Belgische klassiekers.

Henry’s Bar

“Ik hou van de ontspannen sfeer van een hotelbar. Ik ben dan ook blij dat we met Henry’s Bar een kosmopolitische hotspot hebben in Antwerpen, in het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary. De sfeer is bijzonder: elke kamer is anders ingericht en er is zelfs een grote open haard. Je kunt hier terecht voor een goed glas wijn of een cocktail met een verfijnde bar bite. Al drink ik niet vaak cocktails, hier word ik steevast verleid tot een dry martini. Een lekker hapje dat me bijbleef was een gevuld eitje met een beetje kaviaar erbovenop: een luxueuze verwennerij. Henry’s Bar is voor mij de plaats bij uitstek om rustig bij te praten met een goed glas erbij.”

Sint-Jorispoort 11, 2000 Antwerpen, botanicantwerp.be



Dim Dining

“Dit restaurant op de gezellige Antwerpse Vrijdagmarkt staat al jarenlang op mijn favorietenlijstje. De gastvrijheid is van zeer hoog niveau en de chef is jaar na jaar gegroeid. Het is dan ook meer dan verdiend dat hij zijn eerste ster heeft gekregen. Bij Dim beslist de chef wat er op tafel komt: het degustatiemenu bestaat uit verfijnde gerechten die Aziatisch geïnspireerd zijn. De puurheid van de ingrediënten spreekt in elke gang; je proeft de beste rijst en de meest verse vis. Ik laat me voor de dranken graag leiden door sake-kenner Jonas Kellens, die verrassende glazen op tafel zet.”

Vrijdagmarkt 7, 2000 Antwerpen, dimdining.be



Si Versailles

“Knokke is onze uitvalsbasis tijdens het weekend. In Antwerpen wonen we naast het restaurant: er even tussenuit gaan zorgt voor de nodige ontspanning. Als we aan zee zijn, gaan we graag eten bij visrestaurant Si Versailles. Je eet er klassiekers als garnaalkroketten, tomaat-garnaal of een zeetong meunière. Het contrast met onze eigen keuken, waar we constant proberen te vernieuwen, is groot en dat is net de charme van deze plek. Ze werken met prachtige producten die ze met veel zorg bereiden; zo lijken de mosselen hier haast opgeblonken, zo goed zijn ze gereinigd. Het restaurant ligt op de zeedijk, maar is allerminst een toeristenval: je ziet er een trouw cliënteel dat terugkomt voor de correct uitgevoerde klassiekers en de gastvrijheid van eigenares Trui.”

Zeedijk-Het Zoute 795, 8300 Knokke-Heist, siversailles.be



Il Trionfo

“Dit Italiaanse restaurant in Knokke wordt uitgebaat door een Limburgse familie met Italiaanse roots. Intussen heeft de zoon het restaurant overgenomen, maar de vader helpt nog altijd in de zaal en de moeder in de keuken. Het is er supergezellig: je waant je in Italië aan de Belgische kust. Je eet een verfijnde versie van de klassieke Italiaanse keuken. Ik kies steevast het menu, daarin is de ‘pasta della mama’ mijn favoriet. Verse pasta, steeds met een andere saus: eenvoudig en overheerlijk. Bij In Trionfo gaan ze er prat op dat alle in–grediënten rechtstreeks uit Italië komen, van de wijn over de charcuterie tot de olijfolie.”

Paul Parmentierlaan 203, 8300 Knokke-Heist, iltrionfo.be



