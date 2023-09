Van Mexicaanse invloeden tot Oostendse grandeur: de West-Vlaamse eetadressen van chef Stijn Deschacht

Oostendenaar Stijn Deschacht is chef bij Bar Bulot in Brugge. Al is hij vooral bekend als gastheer van de populaire podcast Over Eten, waarin hij chefs, food artisans en andere foodies interviewt over hun culinaire avonturen.

Onism

“Onism won vorig jaar verdiend de titel van beste prijs-plezierverhouding van restaurantgids Gault&Millau. De eigenaars hebben hun surfbar omgevormd tot een ongedwongen restaurant met culinaire invloeden van over de hele wereld. Elke week is er een andere kaart, met kleine gerechten om te delen. Chef Korneel kookte vroeger in sterrenzaken en dat merk je: de kwaliteit van het eten is hier top. Sommelier Stefanie heeft een spannende wijnselectie samengesteld: een mix van klassieke en natuurlijke flessen. Ook haar cocktails zijn de moeite. Als je in de zomer komt, moet je zeker op voorhand reserveren: dan is het hier razend druk.”

Graaf Jansdijk 5, 8370 Blankenberge, onism.be



Blanco

“Dat ik een grote voorliefde heb voor de Mexicaanse keuken, weten vaste luisteraars van mijn podcast. Dat er een Mexicaans restaurant tussen mijn tips zit, is dan ook geen verrassing. Al is Blanco in Knokke allerminst een klassiek Mexicaans restaurant: chef David Cantré verwerkt de Zuid-Amerikaanse invloeden op zijn eigen manier, en dat doet hij met verve. Zo heb ik sterke herinneringen aan een gerecht met gambero rosso, kokos en chiliolie, verrassend en pittig. Als je in de zomer bij Blanco van een mescalcocktail nipt, waan je je in Tulum: het mooie licht, de warme kleuren, cactussen en bamboe luchters zorgen voor een instant vakantiegevoel.”

Keith Haringplein 7, 8300 Knokke-Heist, blanco-knokke.be



Rebelle

“Rebelle is het fine dining-restaurant van chef Martijn Defauw. Hoewel het intussen een ster heeft, is de sfeer er gemoedelijk. In het vaste menu worden Belgische ingrediënten en Aziatische invloeden tot een spannend geheel gemixt. Zo herinner ik me een Japanse flan met gerookte paling: fenomenaal lekker. Ook een zilte oester met sake en een beurre blanc zal ik niet snel vergeten. Bij elk gerecht komt sommelier Esteban aan de tafel met twee flessen wijn, bier of sake. Je krijgt telkens de keuze. Mensen die zoals ik het motto ‘kiezen is verliezen’ uitdragen, kunnen ook twee halve glaasjes nemen: hoe tof is dat?”

Rekkemsestraat 226, 8510 Kortrijk, restaurantrebelle.be



Brasserie Albert

“Brasserie Albert ligt op een toplocatie: op hun terras op de Oostendse zeedijk heb je een prachtig zicht op de Noordzee. Binnen herleeft de grandeur van de gloriedagen van Oostende. De garçons draven met witte, gesteven overhemden door de grote zaal met hoge plafonds. Ik tip deze plek steevast aan gasten van de podcast die nadien nog iets willen eten. Het publiek is een leuke mix van Oostendenaars en dagtoeristen. Ik start hier altijd met de garnaalkroketten: op de kaart staat zelfs vermeld van welk schip de garnalen komen. Daarna kies ik voor een klassieker zoals sole meunière. Nog een voordeel: Albert is elke dag van de week open.”

Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende, thermaepalace.be



