1. Neuhaus - Bûche du Chocolatier **

Deze kerstbuche is verpakt in een mooi houten doosje, wat hem wapent tegen wild vervoer. Eens open blijkt de buche veel kleiner dan gedacht. Nochtans zou deze stronk 6 tot 10 gasten moeten voeden volgens het begeleidende briefje. Als ik een stukje afsnijd, wordt duidelijk waarom. De buche is stevig en compact en eigenlijk een uit de kluiten gewassen praline. Onder de krokante laag chocolade proeven we hazelnootmousse, vanillebiscuit,...