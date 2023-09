Uit eten met chef Aurelie Kluyskens: 4 uitzonderlijke foodconcepten in Brussel

Aurelie Kluyskens is de chef van restaurant Uma in Brussel. Ze deed ervaring op bij een aantal indrukwekkende restaurants in binnen- en buitenland, zoals Zilte, Le Chalet de la Forêt en Alain Ducasse. Haar gerechten zijn geïnspireerd op de smaken van nikkei, een populaire fusion tussen de Peruaanse en Japanse keuken.

San Sablon

“Ik ben dol op concepten waar de gastronomie wordt heruitgevonden. Het idee van Sang Hoon Degeimbre om de gasten uit een bowl te laten eten met een lepel als enige bestek, vond ik briljant. Naast het logistieke gemak is het een meesterlijke zet omdat een halve bol gevuld met voedsel een boodschap van verzadiging naar de hersenen stuurt, het is lekker en extreem geruststellend tegelijk. Dat er variaties worden voorgesteld geïnspireerd door de seizoenen en de oogsten van de moestuin van Liernu, is volkomen coherent. Het concept is visionair.”

Joseph Stevensstraat 12, 1000 Brussel



La Pizza è Bella Gourmet

“Ik ben een grote fan van pizza. Ik proef ze op verschillende plekken en de pizza die ze hier serveren is een van mijn favorieten. Ik at ze voor het eerst tijdens de quarantaine, takeway, dus met andere woorden: niet echt in de ideale omstandigheden. Het was echter een openbaring. Achteraf hoorde ik dat ze in de top vijf van pizzeria’s in Europa stonden en wilde ik er natuurlijk naartoe. Sindsdien is het mijn kantine geworden, ik kom er zo vaak ik kan. Het deeg is perfect en men volgt hier de Napolitaanse traditie: de pizza’s hebben een stevige rand en een zachte kern. Mijn favoriet? De spora met truffelburrata.”

Froissartstraat 43, 1040 Brussel



Chouconut

“Niet echt een restaurant, eerder een theesalon, oorspronkelijk bedacht door twee banketbakkers die in grote restaurants hebben gewerkt. Zoals de naam al doet vermoeden worden hier drie specialiteiten aangeboden: slagroomsoesjes, donuts en cookies, waar ik helemaal verslaafd aan ben. Ik raad vooral de laatste aan, zacht vanbinnen en krokant vanbuiten: onweerstaanbaar. Mijn favoriet? Die met karamel met gezouten boter. Het is echt de moeite om ze ter plekke in alle rust te proeven. Ik combineer deze heerlijkheden met een lekker glas fruitsap van Alain Milliat.”

Jean Volderslaan 46, 1060 Brussel



Itadaki Max

“De chef-kok die deze plek heeft geopend, is gepassioneerd door Japan. Hij had het goede idee om zich toe te leggen op een specialiteit die hier nog te weinig bekend is: takoyaki. Maxime Dumont maakt de balletjes, gevuld met stukjes octopus, met oneindige zorg. Ze zijn zowel mals als knapperig. Het is verrassend dat alles gebeurt op een plek zo groot als een zakdoek, zonder pretentie. Het doet denken aan de Japanse izakaya’s, waar je iets gaat drinken en snacken. Dit contrast tussen de verfijning van de gerechten en het ruwe karakter van de plek bevalt mij zeer. Mis vooral de heerlijke gyoza’s niet.”

Place des Wallons 24a, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve



