Tafelen als slager Bjorn Boonen: deze restaurants zijn spek naar zijn bek

Bjorn Boonen is intussen een referentie op het vlak van duurzaam gekweekt vlees. In zijn slagerij Spek & Boonen vind je vlees van lokale boeren, van traag groeiende buitenkippen tot grasgevoederde Black Angus-runderen. Ook zijn huisgemaakte charcuterie en biologisch lamsvlees zijn befaamd.

Uma

“Achter de chic ingerichte zaak schuilt een keuken van hoge kwaliteit, die we te danken hebben aan een jonge Brusselse cheffin die staat voor een even lichte als lekkere keuken. Ik moet toegeven dat ik er zelden vlees bestel, want Aurelie Kluyskens kan heerlijk vis bereiden. Neem nu haar ceviche: ze bewerkt de hamachi op een heel subtiele manier, zodat ze de smaak van de marinade suggereert zonder de vis te lang te laten garen, wat de stevigheid van het visvlees zou aantasten.”

Pippelingstraat 8, 1000 Brussel, uma-restaurant.com



Nnadoz

“Nnadoz is eerder een snackbar, die vooral door een Afrikaans publiek wordt bezocht. Aangezien mijn vrouw uit Nigeria komt, gaan we er af en toe eten, als we geen zin hebben om te koken. De sfeer is best aangenaam en je vindt er vooral Nigeriaanse gerechten. Het eten is echt anders dan wat wij gewoonlijk eten. Ik bestel gari, een gerecht op basis van gefermenteerd cassavegriesmeel, dat ik aanvul met spinazie en egusisaus. Die is genoemd naar de zaadjes van een soort komkommer, ook wel ‘Afrikaanse pistachenoten’ genoemd. Er zijn ook tal van visbereidingen, een Nigeriaanse specialiteit.”

Heyvaertstraat 49, 1070 Brussel, 0484 40 67 76

Bij/Chez Jansens & Jansens

“Brussel heeft niet veel volkse adressen meer. Ik ga al lang naar deze plek en het is echt een verademing. De jaren gaan voorbij en er verandert niets. Hier hangt de sfeer van het bruine café, die gezellige plekken waar mensen ooit de wereld heruitvonden terwijl ze sigaretten rookten. Je kunt er altijd genieten van een goedkope mezze met feta, tzatziki, olijven en een goede tarama. Het publiek is vrij heterogeen, wat overeenkomt met het beeld dat ik van de hoofdstad heb. Het bier is van goede kwaliteit en de droge worsten ook, ze komen van bij mij.”

Zuidlaan 90, 1000 Brussel, Facebook/bijchezjansensen jansens



Ivresse

“Ik ga niet zo vaak op restaurant omdat ik erg kieskeurig ben en het thuis vaak lekkerder is. Bij Ivresse was ik aangenaam verrast door het niveau van de gerechten op het unieke menu. Natuurlijk vind ik het als slager heel fijn dat ik weet dat ze met hele karkassen werken, van lokaal gekweekte dieren. Zo’n aanpak is duurzaam, maar vraagt natuurlijk om een bijzondere logistiek en vooral om echte knowhow. Wat ik ook leuk vind, is het indrukwekkende aantal wijnreferenties in de kelder. Onlangs openden ze een wijnbar waar je deze wonderen kunt proeven terwijl je iets kleins nuttigt.”

Postiljonstraat 6, 1180 Brussel, ivresse-restaurant.be



