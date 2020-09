De supermarkten zijn bij uitstek de beste plek om verse producten van Belgische boeren terug te vinden, zegt sectorfederatie Comeos. Meer dan 90 procent van het vlees dat de Belgische supermarkten verkopen, blijkt van bij ons.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits organiseerde donderdag een rondetafel met als thema 'Voedsel verbindt boer en burger'. Crevits wil een charter lanceren ter promotie van lokale voeding. Drieëntwintig partners uit de voedingssector, de handel en de horeca zetten hun schouders onder het project. Het charter moet tegen de lente van 2021 klaar zijn.

Comeos zegt dat de beste promotoren voor lokaal voedsel nu al de Belgische supermarkten zijn. Uit cijfers van de sectorfederatie blijkt dat meer dan 97 procent van het varkensvlees dat ze verkopen afkomstig is van Belgische boeren. Ook 93 procent van het rundvlees en 90 procent van het kalfsvlees komt van Belgische producenten. 'Het is een win-winsituatie voor iedereen', zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. 'Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar lokale kwaliteitsvolle producten en onze supermarkten werken steeds nauwer samen met lokale producenten om dat aanbod uit te breiden.'

Ook bij de andere voedingsproducten staat volgens Comeos de Belgische landbouwer centraal. Voor melk gaat het om 85 procent Belgisch, voor eieren is dat 80 procent. Van alle verse groenten die de klanten terugvinden in de supermarkten is 70 procent van Belgische bodem. Bij fruit is een aanzienlijk aanbod afkomstig uit het buitenland, maar appelen en peren (86 procent) zijn dan weer voornamelijk van Belgische boeren.

