Drink je thuis kraanwater, maar vind je het wat genant om dat ook op restaurant te vragen? Gebruik dan deze brief van burgerinitiatief Free Tap Water In Belgian Restaurants om de uitbaters aan te moedigen voluit te kiezen voor water zonder verpakking.

Beste mevrouw, meneer,

Wij zijn enorm fan van uw restaurant en het lekkere eten dat u serveert. Desondanks hebben we gemerkt dat u geen kraantjeswater aanbiedt als een optie voor uw klanten.Wij zijn een snel groeiende burgerbeweging (meer dan 6000 mensen op 4 weken tijd!) die kraantjeswater verkiest als een plastic- en afvalvrij alternatief voor flessenwater. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu, de verkleining van onze ecologische voetafdruk en het beperken van onnodig transport dat voor luchtvervuiling zorgt.

We hopen dat u deze waarden met ons deelt. Daarom vragen we u ook of u deel zou willen uitmaken van deze beweging door gratis kraantjeswater aan te bieden in uw restaurant voor de klanten die deze optie wensen. Op die manier draagt uw zaak bij tot een milieu- en klimaatvriendelijke maatschappij. U zou niet de eerste zijn: bekijk de lijst van restaurants die deze aanpassing reeds hebben gemaakt.

Er zijn twee manieren waarop u kraantjeswater kan aanbieden. Dat kan proactief - klanten kraantjeswater aanbieden als teken van bijzondere gastvrijheid - of reactief - kraantjeswater serveren aan de klanten die hierom vragen.

We hopen dat u onze suggestie aanvaardt en het ons laat weten. Dan bezorgen wij u een sticker die aan het raam van uw restaurant kan prijken. Uiteraard verbinden we ons er dan ook toe om uw zaak te promoten via onze sociale media en op de lijst met deelnemende etablissementen, die we eveneens met de media delen.

Alvast heel erg bedankt om dit te overwegen! Blijf ons vooral verwennen met uw heerlijke gerechten, en hopelijk binnenkort ook met verpakkingsvrij kraantjeswater.

Hartelijke groeten,

Vanwege het initiatief 'Free Tap Water In Belgian Restaurants'