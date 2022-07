Simpele basisrecepten om vooruit te koken

Zin om minder hyperbewerkte snacks te eten? Met deze simpele, pure recepten verdrijf je de namiddagdip. Kies je favoriete zoete en zoute basisrecepten en kook vooruit.

Zadencrackers

Koop een zadenmix en zorg dat er chiazaad in zit. Neem een kom en zet de zaden onder water. Laat het mengsel even rusten, zodat de zaden het water kunnen opnemen. Verwarm de oven alvast voor op 180 graden. Kruid naar smaak met bijvoorbeeld zout, peper, gedroogde rozemarijn en gedroogde basilicum. Leg bakpapier op de bakplaat en smeer je zadenmengsel er zo dun mogelijk over uit. Zet ongeveer 20 minuten in de oven. Is het mengsel nog nat? Laat het dan wat langer bakken tot het crunchy aanvoelt. Nadien laten afkoelen en in grote stukken breken. Ideaal als snack op zich of om dips mee te eten.

Granola

De basis voor granola bestaat uit havervlokken en noten. Je kunt naar smaak zelf nog extra’s toevoegen, zoals zaden, pitten, kokosschilfers en cacao nibs. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verwarm de oven voor op 200 graden. Neem een grote kom en voeg de havervlokken en (eventueel fijngehakte) noten toe. Giet er olijfolie en ahornsiroop bij tot het wat plakkerig wordt (wil je het extra crunchy? Voeg dan ook een ei toe). Mag je granola een salty bite hebben? Voeg dan een snuifje zout toe. Smeer het mengsel uit over de bakplaat en bak het geheel 20 minuten. Roer het even om in de helft van het bakproces. Laat het afkoelen en tast toe.

Haverkoekjes

Verwarm de oven voor op 180 graden en bedek een bakplaat met bakpapier. Pluk twee heel rijpe bananen uit je fruitmand en prak ze onder 120 gram havermout. Voeg – indien gewenst – wat kaneel en nootjes toe. Maak balletjes van het ‘deeg’ en plet ze op de bakplaat. Omdat er geen bloem of bakpoeder aan te pas komt gaan ze niet rijzen, dus kies alvast hoe dik je de koekjes wil. Bak ze 20 minuten.

Bananenbrood

Verwarm de oven voor op 180 graden. Neem 3 overrijpe bananen en mix ze met dadels of bruine suiker, klop er drie eieren onder en zeef er vervolgens 150 gram bloem of meel naar keuze over. Meng tot je een glad geheel hebt. Voeg naar smaak noten en kaneel toe. Stort het mengsel in een bakvorm en bak de cake ongeveer 40 minuten. Om de cake op te leuken kan je ook een banaan doormidden snijden en er als versiering bovenop leggen voor ze de oven in gaat.

Hummus

Volg de gebruiksaanwijzingen op het pak van je gedroogde kikkererwten. Niet veel tijd op het moment zelf? Week en kook de kikkererwten dan op voorhand en bewaar ze in de koelkast (enkele dagen) of diepvriezer (tot een jaar). Pureer (of blend) 250 gram zachte kikkererwten met citroensap, een eetlepel tahin (of naar smaak), een scheut olijfolie, een snuif zout en een snuifje komijn tot een gladde pasta. Is de pasta te dik? Doe er dan wat water bij. Je maakt het recept pittiger door er een teentje knoflook aan toe te voegen of extra kruiden zoals cayennepeper of chilivlokken door te mengen. Paprikapoeder kan ook een lekkere toets geven.

Witte bonenspread (voor op de boterham of als dip)

Volg de gebruiksaanwijzingen op het pak van je gedroogde witte bonen. Niet veel tijd op het moment zelf? Week en kook de bonen dan op voorhand en bewaar ze in de koelkast (enkele dagen) of diepvriezer (tot een jaar). Neem 250 gram zachte witte bonen, mix met een eetlepel volle yoghurt, drie eetlepels olijfolie, vers citroensap, peper, zout en een handvol basilicum.

Chocospread

Kies met welke noten je wil werken, zoals hazelnoten, amandelen, walnoten of pecannoten. Week 100 gram van de noten naar keuze tot ze zacht genoeg zijn om te mixen of blenden. Giet het water af en gooi de noten in een kom of keukenrobot. Voeg cacaopoeder (zonder additieven), 8 geweekte dadels (zonder pit), een snuifje zout en een scheutje melk toe en mix het geheel tot een gladde pasta. Wil je het zoeter? Voeg dan een beetje honing, ahornsiroop of suiker toe. In een goed afgesloten potje kan je deze chocopasta tot een week bewaren in de koelkast.

Zelf bouillon maken is super simpel

Groentebouillon

Verzamel tijdens het koken alle schillen en stukken groenten die je niet kan gebruiken in je gerecht in een afsluitbaar bakje en bewaar dat in de koelkast. Doe dat enkele dagen lang, tot je een bakje vol hebt. Doe dan dat ‘afval’ in een kookpot, zet net onder water en voeg nog wat smaakmakers toe zoals zout, laurier en peperbolletjes. Laat een half uur rustig pruttelen op een matig vuur, haal door een zeef en de basis van je volgende soep is klaar.

Rodelinzenwraps

Doe ‘s morgens een cup rode linzen en twee cups water in je blender. Begin aan je dag en denk er verder niet meer aan. Wanneer je ‘s avonds honger begint te krijgen, laat je de blender even draaien tot je een glad beslag hebt. Dat kan je net als pannenkoeken bakken in een hete pan met wat olie. Et voila: je wraps zijn klaar, nu alleen je vulling nog.

Havermelk

Doe 100 gram havervlokken, 800 mililiter water en een snufje zout in een blender en zet die 20 tot 30 seconden op volle kracht. Giet het mengsel door een zeef die je bekleedde met een kaasdoek en wring uit. (Doe dat niet té hard, anders kan je melk slijmerig worden, net als wanneer je te lang mixt.) Als je havermelk graag gebruikt in koffie, kan je wat olie toevoegen om schiften tegen te gaan. Liever wat zoeter? Mix er dan wat dadels of verse vanille bij. Gooi de havervlokken niet weg, maar gebruik ze in brooddeeg, koekjesbeslag of cakes.

Kikkererwtentofu

Laat 200g gedroogde kikkererwten een nacht weken. Giet ze af en blend ze in een keukenrobot. Voeg 500 ml water toe en mix tot je een glad beslag krijgt. Giet de kikkererwtenbrij via een zeef in een pan en duw er met de achterkant van een lepel zoveel mogelijk vocht uit. De pulp die achterblijft, heb je hier niet meer nodig, maar kan je later toevoegen aan allerlei baksels. Voeg een halve lepel zout toe aan de pan en verwarm het geheel terwijl je regelmatig roert tot het kookpunt. Houd het zo’n vijf minuten op die temperatuur en blijf nu en dan roeren, zodat het niet aanbrandt. Haal de pan van het vuur op het moment dat je mengsel wat wegheeft van kaasfondue en giet het in een vorm. Laat een uur opstijven en verwerk het verder zoals je met tofu zou doen.

Geroosterde noten

Meng olijfolie met een gulle scheut ahornsiroop, royaal zout, rozemarijn en chipotlepoeder (of pikant paprikapoeder, als je dat niet hebt). Giet het mengsel over een mengeling noten naar keuze en hussel door elkaar. Spreid uit op een met bakpapier beklede ovenplaat en rooster zo’n twintig minuten in een op 190°C graden voorverwarmde oven tot ze krokant zijn. Andere kruidenmengelingen zijn uiteraard ook mogelijk (al vonden wij deze combinatie van zout, zoet, gerookt en pittig onweerstaanbaar): experimenteer erop los.

Dit kan je volledig zelf maken

Uitsmijter voor de avonturiers: yoghurt

Om zelf yoghurt te maken heb je niets anders nodig dan goede volle melk (liefst recht van de boerderij), een goede schep al bestaande yoghurt, een kookthermometer, een koelbox en een nachtje geduld. Zet een grote kom kokend water in de koelbox – er werden ook successen gemeld met koeltassen – en sluit de boel goed af.

Verwarm intussen de melk langzaamaan tot net tegen het kookpunt. Laat de melk daarna afkoelen tot 42 graden. Als je haast hebt, kan je je kookpot in een afwasbak met koud water zetten. (Houd de boel dan wel extra goed in de gaten, want je wil geen te koude melk!) Roer er dan een flinke eetlepel yoghurt door en giet de melk vervolgens in gesteriliseerde yoghurtpotjes. Schroef de dekseltjes er stevig op en zet ze in de voorverwarmde koelbox. Na een nachtje is je yoghurt klaar. (Controleer vlak voor je gaat slapen misschien nog eens of je box nog warm genoeg is. Indien niet, kan je je water verversen.) Bewaar daarna in de koelkast tot een week. Bewaar zeker wat van je yoghurt voor een volgende lading! Dat kan je vier à vijf keer doen, daarna heb je een nieuwe yoghurtstarter nodig.

Wat meer tijd? Geef dan bewaartechnieken zoals konfijten en fermenteren een kans. Of waarom niet zelf confituur maken? Zo heb je altijd wat potjes lekkers in huis.