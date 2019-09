(Amateur)chefs krijgen de kans om voor één avond te experimenteren met een restaurantconcept. En het beste nieuws is: wie zich op tijd inschrijft kan de gerechten waar met veel liefde aan gewerkt is gaan proeven voor een scherp prijsje.

Met Stelplat wil de Leuvense creatieve ruimte voor jongeren Stelplaats haar keuken uitlenen aan jonge (amateur)chefs. Voor één avond baten ze een restaurant uit in de setting van Stelplaats. Ben je jonger dan dertig en kriebelt het om mee te doen aan Stelplat? De chefs voor de komende maanden liggen al vast, maar later dit najaar volgt een inschrijfmoment voor jong kooktalent dat in het voorjaar in de potten kan komen roeren. Ervaring is niet nodig, veel goesting uiteraard wel. Huur moet je niet betalen en de inrichting wordt verzorgd door Stelplaats.

Met dit nieuwe concept wil Stelplaats twee vliegen in één klap slaan. Jonge chefs kunnen hun passie voor koken tentoonspreiden en uittesten of ze geschikt zijn om een restaurant uit te baten én foodies kunnen voor een zacht prijsje heerlijke maaltijden komen proeven. Er mogen telkens dertig mensen de benen onder tafel schuiven voor deze bijzondere restaurantervaring.

Tickets voor de verschillende avonden (of voormiddagen voor de brunches) zijn telkens twee weken op voorhand online te koop. De eerste avond van Stelplat is al uitverkocht, dus houd de Facebookpagina van Stelplaats goed in de gaten voor de komende edities.