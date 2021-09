Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: de nieuwe Spaanse druif mencía.

Populairder

Wie aan Spaanse wijn denkt, denkt spontaan aan tempranillo, de druif van de bekende wijnstreken Rioja en Ribera del Duero. Maar sinds de eeuwwisseling heeft ook een andere autochtone druif haar plaats in Spanje veroverd: mencía. Ze komt uit de minder bekende wijnregio's in het groene noordwesten van Spanje: Bierzo, Valdeorras, Ribeiro, Ribeira Sacra. Maar ze wordt nu stilaan ook in andere streken aangeplant. Een van de redenen voor de doorbraak van mencía, is het feit dat ze afkomstig is uit een koeler gedeelte van Spanje, grenzend aan de Atlantische Oceaan. En koelere regio's zijn de laatste jaren meer en meer in trek bij wijnbouwers én -liefhebbers. Door de klimaatopwarming worden de druiven daar nu immers beter rijp, terwijl in warmere regio's de druiven overrijp dreigen te worden. Van mencía wordt gezegd dat ze het midden houdt tussen de structuur van cabernet sauvignon uit Bordeaux en de finesse van pinot noir uit Bourgogne. Anderen vergelijken ze met cabernet franc, de fijne druif die in Bordeaux voorkomt, maar ook in de Loirestreek. Ze heeft er in elk geval het florale parfum van dat aan viooltjes doet denken en de aromatische impressies van frambozen en bramen. Nog anderen merken overeenkomsten op met de syrah uit de noordelijke Rhônevallei. Kortom: ze heeft een geheel eigen karakter, een beetje ruig en verfijnd tegelijk. Afhankelijk van de keuzes van de wijnbouwer kunnen de wijnen soepel en sappig zijn, maar ook complex en geschikt om te bewaren.