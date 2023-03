Geheime locaties en bekroonde zaken: cocktailbars in Antwerpen die een bezoek waard zijn

Of je nu houdt van zoet, zuur of bitter, in deze cocktailbars in Antwerpen vind je vast en zeker een drankje dat je kan bekoren.

Marigold

Gedempt glamoureuze setting voor perfecte drankjes en royale porties barfood. Een warm bad.

Vrijdagmarkt 18, marigold.bar



Le Souffleur

Verzorgd gestirred en geshaket, op een geheime plek – want zo werkt dat met een speakeasy.

Centrum, lesouffleur.be

Bijou at 9

Na het Zuid palmden ze met hun prima cocktails het Eilandje in, en sinds kort ook het historisch centrum.

Lijnwaadmarkt 9, belroys.com

Tazu

De ‘Cocktailbar van het Jaar’ volgens Gault&Millau zit achter de al even nieuwe sushiplek van Chef Rik Van Hooydonck.

Vlaaikensgang 8A, tazu.be