Zot van eten: 9 verse restaurants in Antwerpen

Verse adressen in The City That Always Eats.

Noung Inle

Authentieke Myanmar-noedelbar, de eerste in België en misschien zelfs in Europa. Niet te missen dankzij de coole lichtreclame.

Geuzenstraat 32

Briquet

Ook het zonnige stadsterras lonkt, maar toch vooral de creaties van chef Kuba, die je eigenlijk liever niet zou delen.

Vinçottestraat 36, briquetantwerp.be

Lima Nikkei Izakaya

Peruviaans met een twist: de Nikkei-keuken past Japanse kooktechnieken toe op ingrediënten uit Peru.

Grote Pieter Potstraat 36, limanikkei.be

Cannolo

Chef Giorgio Longo opende tegenover zijn Arrikiiati een Siciliaanse streetfoodtent.

Huikstraat 2, arrikiiati.com/cannolo

Bar Raket

De low profile spin-off van resto Lewis (geen reservatie) gaat voor simpele kwaliteitsgerechten en een goede drankkaart.

Bresstraat 10, barraket-antwerp.be

untitled.

Chef Joeri Timmermans mag nu de dertig barzitjes boven The Jane vergasten op originele gerechtjes.

Paradeplein 1, untitled.bar

Misera

Als een komeet: 3 maanden na de opening al hoogste nieuwkomer bij Gault&Millau (15/20).

Michel de Braeystraat 18, nicolasmisera.com

Camionette

Vegan fine dining volgens sharing-principe, met lokale en bio seizoensproducten en al even natuurlijke wijntjes.

PAKT, Regine Beerplein 1, camion-ette.be

Matobar

Traditionele Italiaanse keuken, but make it fashion – van de oprichters van modelabel Les Hommes.

Kelderstraat 10