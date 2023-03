Shoppen aan de Schelde: 17 winkels in Antwerpen die je niet mag overslaan

Of je nu gek bent op grote modehuizen, lokale ontwerpers of vintageshops, in Antwerpen vind je alle mogelijke winkels op wandelafstand van elkaar.

Sebago

Het Amerikaanse merk etaleert z’n Camp-, City- en Docksides nu tegenover het ModeMuseum.

Nationalestraat 15-17, sebago.be

Morobé

Virginie Morobé liet Glenn Sestig het voormalige Coccodrillo-pand instapklaar maken voor haar schoenen.

Arenbergstraat 2, morobe.com

Julie Houben

Geen traditioneel matensysteem bij de jonge high-end designer, wel maatje resilient, powerful en fearless.

Huidevettersstraat 38-40, juliehouben.com

Dondup

Het Italiaanse denim kreeg na 23 jaar eindelijk ook een Antwerpse flagship.

Schuttershofstraat 31, dondup.com

Polette

De Franse budgetproof brillenmaker produceert enkel het exemplaar dat jij bestelt én zelf samenstelt.

Lombardenvest 55, polette.com

Etam

Voor het grootste aanbod in België van de lingerieketen: één gloednieuw adres.

Meir 99, etam.be

Les Soeurs Mini Store

Hun achtste shop vullen de modezusjes opnieuw met hippe must-haves, nu voor nul- tot tienjarigen.

Wiegstraat 24, lessoeurs.be

Rosemary Antwerp

Boeken, magazines, kunst en premium streetwear. We weten nu wel zeker: cool is te koop.

Kloosterstraat 106, rosemaryantwerp.com

Stay

De zusjes achter de gevestigde waarde voor vrouwenmode palmden het aanpalende pand in met al even leuke merken voor mannen.

Nationalestraat 47-49, stay-antwerp.be

The Corner Shop

De hippe stukken van modemerk Rosie Antwerp combineren hier beeldig met de tableware van het Belgische label Ceremony.

Hopland 32, rosieantwerp.com – ceremonytableware.com

Nathalie Vleeschouwer

Extreme make-over: zowel de winkels als de collecties werden geïntegreerd in één groot NV-universum.

Kammenstraat 82/84, nathalievleeschouwer.be

Think Twice

De vijfde vintageshop voor de keten is misschien wel de grootste van de hele Benelux, zo wordt gefluisterd.

Twaalfmaandenstraat 13, thinktwice-secondhand.be

ReJUsed

Juttu opende ook in de Antwerpse vestiging een tweedehandshoekje, samen met Belgische vintagelabels Arkaiv en Studio Retag.

Meir 19, juttu.be



Dries Van Noten

Het Modepaleis – de flatiron op de hoek met de Kammenstraat – biedt een waardig onderkomen aan de collecties van dat ander Antwerps icoon.

Nationalestraat 16, driesvannoten.com

Huis A. Boon

Ganterie Boon is – net zoals het pareltje van een pand – een monument, al sinds 1884 toegespitst op ambachtelijke handschoenen.

Lombardenvest 2-4, glovesboon.be

Graanmarkt 13

Duurzaam en seizoensloos, maar ook luxe en hip: de conceptstore weet het te verenigen. Het restaurant volgt dezelfde lijn, maar gelukkig wel de seizoenen.

Graanmarkt 13, graanmarkt13. com

Verso

In het voormalige bankgebouw in beaux-artsstijl circuleert nog steeds veel spaargeld: voor een paar Prada’s of Gucci-look, of een ‘sexy gerechtje’ bij Blueness.

Lange Gasthuisstraat 9, meer info op verso.com