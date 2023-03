Zolang het kan: 4 niet te missen pop-ups in Antwerpen

Naast een heleboel evergreens vind je in Antwerpen ook leuke pop-ups die de moeite meer dan waard zijn.

For The Love Of Life

Tot projectontwikkelaar Life er kan starten, huist op dit adres de sociaal geëngageerde tweedehandsshop van Britt Van Marsenille, in samenwerking met Kringwinkel en Oxfam.

Kammenstraat 18, fortheloveoflife.be

Fin de Semaine

Van slow fashion tot duurzame keramiek: negen Belgische merken met een futureproof aanpak hokken nog tot 2 april samen.

Kloosterstraat 177

Sofie Darche

Tot eind april shop of customize je hier handtassen – handmade by Sofie of het kleinschalige Europese familieatelier.

Lange Koepoortstraat 70, sofiedarche.be

Jacob’s Conceptstore

Permanent try-outplatform met pop-ups waar makers hun koopwaar kunnen uittesten op het publiek.

Hoogstraat 73, jacobsconceptstore.com