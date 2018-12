Restaurant Bassud in Torhout: lichte gastronomie met rijke smaken

Het gaat hard voor Bassud. In de keuken staat Jan Devos, die eerder kookte bij In de Wulf en Boury. In de zaal Michèlle Tanghe, met ervaring bij Saint-Germain en Den Dyver. Het jonge koppel opende vorig jaar hun eigen zaak in Torhout. Jan werd meteen geselecteerd voor Jong Keukengeweld, met zijn 26 jaar is hij meteen ook een van de jongste chefs in de selectie. En in november maakten ze hun entree in de Gault&Millau met een straffe 14/20.

