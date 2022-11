Kookboek Wntrlust van foodfotograaf Wout Hendrickx en styliste Debby De Mangelaere geeft zin in de winter

Prachtige winterse taferelen op de gevoelige plaat vastgelegd en vijftig recepten met lokale ingrediënten: dat is Wntrlust, het nieuwe kook- en kijkboek van foodfotograaf Wout Hendrickx en styliste Debby De Mangelaere. Wij mogen vier recepten delen.

In de winter combineert de natuur ruigte met rust. Die sfeer vatten de auteurs van Wntrlust in beelden en bijhorende recepten. Foodfotograaf Wout Hendrickx en styliste Debby De Mangelaere ontwikkelen, stylen en fotograferen al decennialang gerechten voor magazines, kookboeken en commerciële klanten. Elise Van de Poele schrijft, test en bereidt de recepten.

In Wntrlust bundelen ze hun krachten en hun liefde voor het koudste seizoen. Dit sfeervolle boek laat zien hoe veelzijdig, maar vooral ook hoe smakelijk de winter kan zijn. Voor Wntrlust trok Wout de deur van de fotostudio achter zich dicht en ging twee winters lang op avontuur in de Belgische natuur. Heel wat mensen zouden de winter liever overslaan, maar dit boek geeft je zin in de winterprik. Een verstilde natuur, pruttelende potten boven het vuur en gezellige avonden bij kaarslicht: laat maar komen, die kou.

Vier winterse recepten met lokale ingrediënten (klik op de beelden voor het bijhorende recept)

Burrata met zoet-zoute paddenstoelen en roggetoast

Romige spruiten met gnocchi, gepofte knoflook en fenegriek

Curry met linzen, geroosterde pompoen en naanbrood

Rijstpap met kardemompeer