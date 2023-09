Net Napels: zo maak je zelf zuurdesempizza

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: Napolitaanse pizza, die bekendstaat om zijn luchtige korst of ‘cornicione’.

Wil je zelf je zuurdesemstarter maken? Zoek dan online naar recepten. Probeer bijvoorbeeld dat van de Napolitaanse pizzaiolo Luca Fabozzi.

Voor 4 personen

Voor het deeg:

300 g zuurdesemstarter

400 g 00 bloem

240 ml water

15 g zout

Een handvol semolinabloem

Voor de basilicumolie:

50 g verse basilicum

100 ml olijfolie Voor de topping:

150 g tomatensaus

4 venkelworsten

1 venkelknol (in dunne plakken)

Het groen van de venkel

200 g burrata

Een handvol verse basilicumblaadjes

Chilipoeder

Venkelzaad en oregano (naar smaak)

1. Meng de bloem, het zout en de helft van het water. Kneed het deeg 2 minuten. Voeg de starter toe. Kneed opnieuw 2 minuten. Giet er voorzichtig de rest van het water bij. Kneed nog eens 5 minuten tot het deeg mooi soepel en elastisch is.

2. Dek de kom af met een doek en laat het deeg op een warme plek rijzen tot het in volume is verdubbeld. Wacht 2 uur.

3. Haal het deeg uit de kom en verdeel het in 4 stukken. Maak er balletjes van. Bol deze strak op door het deeg naar binnen te plooien onderaan de bal. Laat 24 u rusten in de koelkast.

4. Blancheer de basilicum voor de basilicumolie en laat schrikken in een ijsbad. Knijp de basilicum goed uit en doe in een maatbeker. Mix glad met de olijfolie en zeef de olie door een neteldoek.

5. Haal de bollen deeg 3 à 4 uur voor gebruik uit de koelkast. Strooi semolinabloem op je werkblad. Druk het deeg met je vingertoppen van binnen naar buiten uit tot een cirkel. Kom niet aan de randen.

6. Bestrijk de pizza’s met tomatensaus. Knijp het gehakt uit de worsten en verdeel over de pizza’s, net als de helft van de plakjes venkel. Breng op smaak met chilipoeder, venkelzaad en oregano.

7. Schuif de pizza’s in een voorverwarmde houtoven en bak ze ongeveer 10 minuten (tot de korst goudbruin is). Werk de pizza’s af met burrata, de overige plakjes venkel, het groen van de venkel, enkele blaadjes basilicum en basilicumolie.