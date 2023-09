Een boon voor Toscane: zo maak je zelf fagioli

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: fagioli, een tijdrovend en tegelijk heerlijk eenvoudig recept uit de Toscaanse volkskeuken.

Dit recept voor fagioli is veganistisch. Heb je toch zin in vlees? Voeg tijdens stap 2 zo’n 400 gram gehakt toe.

Voor 6 personen

500 g gedroogde cannellinibonen

4 teentjes knoflook

10 blaadjes salie

1 laurierblaadje

1 tl zout

6 el olijfolie

1. Doe de bonen de avond tevoren in een kom water. Laat ze minstens 10 uur weken. Spoel ze grondig voor je aan de bereiding start.

2. Doe de bonen in een gietijzeren braadpan. Voeg het zout, de salie, het laurierblad, de knoflook, de olie en 2 liter water toe. Dek af.

3. Plaats de braadpan in een op 100°C voorverwarmde oven. Laat 5 uur ononderbroken garen.

4. Dit heerlijke gerecht kun je zo eten, met niet meer dan wat citroensap erover gesprenkeld. Je kunt het ook serveren met een kleine pastasoort, met pancetta, gekonfijte tomaat en/of geraspte bottarga. Of bak chorizo en in brunoise gesneden wortel aan in olijfolie, blus met passata en doe dit bij de fagioli.