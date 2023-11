Maak zelf sigara böreği: Turkse deegrolletjes gevuld met kaas

Culinair ondernemer Hilal Kayis Sungur bundelde zestig recepten in het nieuwe kookboek Het lekkerste van Turkije. Haar recept voor sigara böreği vind je hier.

Heerlijk op elk tijdstip van de dag, bijvoorbeeld bij de borrel. Maak er een dipsausje bij van een paar eetlepels yoghurt, 1 eetlepel tahin, geraspte knoflook en hete chilivlokken, zout en peper naar smaak.

Lees hier het hele interview: Hilal Kayis Sungur bundelde het lekkerste uit Turkije: ‘Er is zoveel meer dan kebab’

Voor ongeveer 40 stuks

300 g Turkse witte kaas of feta

Kleine handvol bladpeterselie (alleen de blaadjes), fijngesneden

Kleine handvol dille, fijngehakt

Zout en peper, naar smaak

1 ei, eiwit en -dooier gesplitst

1 pak driehoekige yufkavellen* voor sigara böreği

300 ml frituurolie of zonnebloemolie

*Yufkavellen zijn dunne filovellen die je in de Turkse supermarkt vindt.

1. Verkruimel de kaas en roer de peterselie, dille, het zout, de peper en eidooier erdoor.

2. Doe het eiwit in een aparte kom en zet opzij. Je hebt het later nodig om de uiteinden van de sigara böreği mee dicht te plakken.

3. Leg een yufkavel op het werkblad. Plaats ongeveer 1 eetlepel van het kaasmengsel in een rechte baan aan de brede kant van het deeg. Houd aan de zijkanten wat ruimte over. Vouw de zijkanten over de vulling heen naar binnen en rol dicht alsof je een sigaar draait. Smeer de punt in met wat eiwit en plak dicht. Herhaal voor alle yufkavellen.

4. Verhit de frituurolie in een hittebestendige pan en frituur de sigara böreği in delen in ongeveer 2 minuten krokant. Draai af en toe om zodat alles regelmatig goudbruin kleurt.

5. Besprenkel voor een gezondere versie de sigara böreği met wat olijfolie en bak in een op 180°C voorverwarmde oven tot ze een goudbruine kleur hebben. Keer halverwege om.