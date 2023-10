Koken zoals Instagram-chef Julius Roberts: bietensoep met 3 toppings

Chef en Instagram-boer Julius Roberts verruilde het leven in de stad voor het plattelandsbestaan. Zijn liefde voor duurzaamheid en seizoensgebonden koken leidde tot het kookboek The Farm Table. Dit is zijn recept voor dieprode bietensoep.

“Dit is zo’n recept waar mijn familie ongeveer op leeft, een gerecht dat we steeds weer maken, zo simpel en verkwikkend is het. Fluwelig en zinnelijk borrelt de soep als een ketel lava op het vuur. Ze is wonderbaarlijk voedzaam. Ik maak haar aan met een beetje ciderazijn om de aardse rijkheid wat op te monteren. Ik serveer haar vaak als voorgerecht bij etentjes vanwege de buitengewone kleur, maar we eten haar ook gewoon thuis op schoot. Ik stel drie toppings voor die deze soep extra tot leven brengen. Je kunt daar natuurlijk nog op variëren, afhankelijk van wat je in huis hebt.”

Voor 8 volle kommen

1,5 kg rode bieten

100 ml ciderazijn

200 ml crème fraîche

Lekker als topping:

Een paar stukjes gerookte paling en een schep pittige mierikswortelsaus

Een brokkelige geitenkaas en dille

Een lepel yoghurt en geroosterd komijnzaad

1. Boen de bieten goed schoon. Snijd de topjes niet weg; ze moeten intact blijven om de felle kleur te behouden. Leg ze in een grote pan en zet ze onder water. Giet de azijn erbij en voeg een handvol zout toe. Breng aan de kook en laat de bieten 1 uur met deksel op de pan pruttelen tot ze volledig zacht zijn. Je moet er heel gemakkelijk een mes in kunnen steken.

2. Haal de bieten uit de pan en laat ze afkoelen in een kom, maar bewaar het kookvocht. Trek, als ze zo zijn afgekoeld dat je ze kunt vastpakken, het vel eraf (draag wel keukenhandschoenen, anders zijn je handen dagenlang roze). Hak de bieten in kwarten en doe die in een krachtige blender. Schenk er wat van het kookvocht bij en blend tot een schenkbare soep (je moet dit misschien in twee of drie porties doen). Proef terwijl je bezig bent: je wilt niet te veel van het zurige azijnwater toevoegen, al vormt de azijn wel een belangrijk onderdeel van de smaakmakers omdat hij de sterke aardse smaak compenseert. Voeg de crème fraîche tijdens het blenden toe; die maakt de soep licht en luchtig met een fluwelige textuur. Warm de soep nog even op en werk af met een topping naar keuze. In de koelkast is deze soep een week houdbaar en je kunt restjes invriezen voor een druilerige dag.