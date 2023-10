Grandioze gebraden kip met dragon van chef Julius Roberts

Chef en Instagram-boer Julius Roberts verruilde het leven in de stad voor het plattelandsbestaan. Zijn liefde voor duurzaamheid en seizoensgebonden koken leidde tot het kookboek The Farm Table. Ben je geprikkeld? Dit is zijn recept voor gebraden kip met dragon.

“Van sommige recepten hou ik omdat ze interessant zijn, van andere omdat ze eenvoudig zijn en weer andere recepten maak ik gewoon telkens weer. Voor dit recept geldt dat laatste. Ik koester het ritueel: het gevecht van mijn familie om de vleugeltjes, de geheime traktatie voor de kok (de oesters), de borrelende bouillon en de restjes die op brood gaan. Er is geen gerecht dat me meer thuis doet voelen dan dit. In mijn hoofd heeft een lekkere gebraden kip drie dingen: sappig vlees, een bruin, zoutig velletje en – het allerbelangrijkste – een heleboel saus. De saus van deze kip maakt ze juist zo bijzonder: handenvol dragon, lepels vol room en een flinke schep mosterd, die dan worden gemengd met het braadvocht, de knoflook en wijn, tot een grandioze mondvol.”

Voor 5 personen

1 biologische kip

3 el olijfolie

1 bol knoflook

250 ml room

20 g verse dragon (steeltjes verwijderd, grof gehakt)

1 volle el Dijonmosterd

1 glas droge witte wijn

1. Verhit de oven tot 220°C. ‘Vlinder’ de kip: snijd ze langs één kant van de ruggengraat van staart tot nek door. Draai de kip om, vouw de twee kanten open en sla de kip plat. (Of vraag aan de poelier om dit te doen.) Leg de kip in een grote, hoge braadslee, strooi er aan beide kanten royaal zout over en laat een uur op kamertemperatuur staan.

2. Besprenkel het vel met olijfolie en masseer die in alle hoeken en gaten. Steek de tenen van de knoflookbol onder de kip. Rooster 20 à 30 minuten tot het vel goudbruin wordt. Meng intussen de room, dragon en mosterd in een kom en voeg royaal zout en peper toe. Verlaag na 20 à 30 minuten de oventemperatuur naar 140°C, neem de kip uit de oven en schenk een groot glas witte wijn in de braadslee. Schenk de dragonroom over de kip en zet nog eens 30 à 40 minuten in de oven tot ze gaar is: ik controleer het dikste deel van de dij met een vleesthermometer; het moet 65 à 70°C zijn. Mocht je geen thermometer hebben, steek dan een spies in dat deel en kijk of het vocht dat eruit loopt helder is. Neem de kip uit de oven en laat haar, losjes afgedekt met aluminiumfolie, 15 minuten rusten. Snijd haar direct in de braadslee aan en serveer zo, met lekker veel saus, knoflook en een frisse groene salade.