De zomer in een rolletje: zo maak je rijstnoedelrolls

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: rijstnoedelrolls, perfect als lichte lunch of om mee te nemen voor een picknick.

Tip: Je kunt de rijstnoedelrolls ook vullen met groenten en kruiden of serveren met een pindasausdip of een miso-sojadressing.

Voor 4 personen

Voor de rijstvellen:

50 g maizena

50 g rijstbloem

50 g tapiocabloem

1 tl zout

2 el olijfolie

300 ml water

Voor de afwerking:

2 el chiliolie

1 el zwarte sesamzaadjes

enkele extra takjes koriander Voor de vulling:

150 g gehakt

1 teentje knoflook

Een stuk gember van 1 cm

1 chilipeper

2 el olijfolie

30 g gezouten pinda’s

4 takjes koriander

1 tl vissaus

1 el sojasaus

1. Meng de maizena, rijstbloem, tapiocabloem, olijfolie, zout en water in een kom. Roer door elkaar en giet door een zeef. Zet 40 minuten opzij.

2. Verhit olie in een pan en bak het gehakt rul. Rasp er de knoflook en gember bij. Snijd de chilipeper fijn en voeg toe. Bak nog eens 3 minuten en giet er de vis- en sojasaus bij. Zet de pan aan de kant.

3. Hak de pindanoten fijn. Pluk de blaadjes van de takjes koriander.

4. Wrijf een pannenkoekenpan in met een beetje olie en zet op het vuur. Schep wat van het beslag, dun als een flensje, in de pan en zet er gedurende 1 minuut een deksel op (zodat het beslag gestoomd wordt). Haal het deksel eraf en laat nog 1 minuut verder bakken. Laat het rijstvel afkoelen in de pan en haal het er dan voorzichtig uit.

5. Schep 1 eetlepel van het gehakt in het midden van het rijstvel. Strooi er wat pinda’s en koriander bij. Rol de onderkant van het vel omhoog en de zijkanten naar binnen. Rol dan verder helemaal op.

6. De rijstvellen moeten onmiddellijk gevuld en opgerold worden na het afkoelen om te vermijden dat ze uitdrogen.

7. Herhaal.

8. Schik de rijstnoedelrolls op een bord en werk af met zwarte sesamzaadjes en koriander. Serveer met de chiliolie.