De herfst in met chef Julius Roberts: gestoofde pruimen met granola

Chef en Instagram-boer Julius Roberts verruilde het leven in de stad voor het plattelandsbestaan. Zijn liefde voor duurzaamheid en seizoensgebonden koken leidde tot het kookboek The Farm Table. Dit is zijn recept voor gestoofde pruimen met yoghurt en granola.

“In september hangt de pruimenboom bij de moestuin vol met fruit, de takken lijken wel een overbelaste waslijn die bijna doorzakt. Het verbaast me altijd weer hoe deze kleine boom elk jaar zo’n overvloed produceert; vaak breken er een paar takken door het gewicht van het fruit. Wankelend op een gammele ladder en vechtend met de wespen plukken we er mandenvol van om er jam, gin en chutney van te maken.”

Voor 6 personen

80 g granola van goede kwaliteit, of pistachenoten

30 g boter

6-10 pruimen, afhankelijk van de grootte, gehalveerd en ontpit

20 g ruwe rietsuiker

4 el madeira, cognac of zoete sherry

280 ml slagroom

1-2 el vloeibare honing

350 ml yoghurt

paar takjes munt

1. Verhit de oven tot 160°C. Als je pistachenoten gebruikt: spreid ze uit op een bakplaat of in een ovenvaste pan en rooster ze 10-15 minuten tot ze crunchy maar niet verbrand zijn. (Zet een timer aan – ik vergeet dat altijd.)

2. Zet een brede koekenpan op halfhoog tot hoog vuur en doe de boter erin. Draai de pan rond als de boter gaat schuimen en leg de pruimen er met het snijvlak naar beneden in. Idealiter is de hele pan gevuld. Strooi de suiker erover en laat zachtjes sissen, zodat de pruimen hun vocht vrijgeven. Schenk de madeira erbij. Er moet langzaam een lekker dikke, zalvige saus ontstaan. Keer de pruimen om voor ze te zacht zijn, om de andere kant te garen. Idealiter krijg je een mooie saus en behouden de pruimen hun vorm, maar zijn ze wel zacht en verrukkelijk. Stoof ze dus niet te lang en schenk er een scheut water bij als de saus te dik wordt. Iedereen moet er wel een flinke schep van kunnen krijgen.

3. Doe, terwijl de pruimen opstaan, de room in een grote kom. Klop tot hij licht en luchtig is, maar nog wel mooi beweegt. Het is een kunst om room perfect te kloppen en hem dat weelderige gevoel te geven zonder dat hij te stijf wordt. Sprenkel er als het zover is een eetlepel honing bij en voeg de yoghurt toe. Spatel erdoor en proef; je kunt meer honing toevoegen als je dat lekker vindt, maar overdrijf niet.

4. Stamp de pistachenoten als je die gebruikt grof en hak de muntblaadjes grof. Schep een royale eetlepel room in een kom en maak in het midden een kuiltje. Leg er 2-3 warme pruimhelften in en schep er wat saus over. Bestrooi tot slot met de granola of pistachenoten en de munt.

5. Je kunt veel onderdelen van dit gerecht van tevoren maken; stoof de pruimen dan net iets minder lang, zodat je ze kunt opwarmen zonder dat ze te gaar worden. De actieve ingrediënten in de yoghurt gaan alleen inwerken op de room als je die te lang laat staan, dus maak die pas op het laatst.