Comfortfood van Pascale Naessens: lasagne met courgette

Tip: courgette in plakjes snijden gaat het makkelijkst met een dunschiller. Als je op de zaadlijst komt, draai je de courgette om en begin je opnieuw. Het middelste stuk met de zaadlijst bevat veel vocht en kun je bijvoorbeeld gebruiken voor in een soep.

1 courgette

200 g biologisch kippengehakt

120 g gruyère + extra voor afwerking

80 ml room

1 el tomatenpuree (30 g)

1 tl gedroogde oregano

1 tl gedroogde tijm

1. Gebruik een dunschiller en trek plakjes van de courgette (zie tip). Bak het kippengehakt in wat olijfolie. Eenmaal gaar, meng je er de tomatenpuree door. Kruid met oregano, tijm, peper en zout.

2. Neem een andere pan, giet er de room in en doe er de ­gruyère bij. Houd nog wat gruyère opzij voor de afwerking. Verwarm zachtjes zodat de gruyère smelt en je een dikke saus krijgt.

3. Neem een ovenschaal en leg er dakpansgewijs een aantal plakjes courgette in. Schep er wat gehakt over en een beetje kaassaus uit de pan. Let op: wees zuinig, want er volgen nog een paar laagjes.

4. Leg er weer een laagje courgette op en wat gehakt en kaassaus. Herhaal tot alles op is, eindig met gehakt en daarbovenop de resterende kaassaus. Strooi er wat extra gruyère op en zet 20 minuten in de oven op 180°C.