Burgerplicht: zo maak je zelf de ultieme cheeseburger

Journalist en nieuwsgierige hobbykok Jorik Leemans ging op zoek naar het perfecte recept voor een cheeseburger. Het resultaat van zijn onderzoek deelt hij hier met plezier.

De perfecte cheeseburger? Die heeft niet enkel een gebalanceerd smakenpalet, maar ook verschillende texturen, van sappig vlees tot krokante sla. En dé sleutel tot succes? Dat is je broodje, meerbepaald een zelfgebakken potato bun. Hieronder lees je hoe je hoe je de lekkerste cheeseburger thuis bekomt.

Voor 9 buns

180 g aardappel

70 g boter, op kamertemperatuur

270 ml melk

560 g bloem

8 g instant gist

45 g suiker

12 g zout

2 eieren

sesamzaadjes

Scheutje neutrale olie Voor 4 cheeseburgers

600 g rundergehakt (vraag aan je slager een verhouding van 80% vlees en 20% vet)

Alternatief: 480 g rundergehakt en 120 g gemengd gehakt

8 plakken smeltkaas (cheddar)

1 kleine rode ui, in julienne

1 tomaat, in dunne plakken

ijsbergsla, in fijne reepjes gehakt

ketchup

mosterd (yellow mustard)

1 à 2 augurken, in plakken naar wens

Hoe maak je potato buns?

1. Kook de geschilde aardappel en maak een snelle puree met 15 g boter en 30 ml melk.

2. Doe 130 g puree in een keukenmachine met de bloem, gist, suiker, het zout, de resterende melk en boter en 1 ei. Mix op halflage snelheid met een deeghaak tot alles mooi samenkomt. Verlaag de snelheid en kneed 10 minuten.

3. Bestuif je werkblad lichtjes met bloem. Gebruik een spatel om het nog licht plakkerige deeg samen te krijgen en stort op het werkblad. Maak met je handen een balvorm van het deeg en plaats het in een ingeoliede kom. Zorg ervoor dat de hele deegbal lichtjes ingeolied is. Laat 1 uur rijzen tot het deeg verdubbeld is in grootte.

4. Klop de lucht uit het deeg en plaats het op het werkblad. Spreid uit tot een rechthoekige vorm. Verdeel in 9 gelijke porties van ongeveer 115 g. Rol die tot ballen door een draaiende beweging op het werkblad (zonder extra bloem) uit te oefenen. Verspreid ze over twee bakplaten met bakpapier. Laat nogmaals 1 uur rijzen.

5. Verwarm de oven naar 190°C. Klop een ei en bestrijk de buns. Bestrooi ze met sesamzaadjes en bak ze 15 à 17 minuten tot ze goudbruin zijn. Voor een optimale kleur bak je de bakplaten een voor een af.

Cheeseburger (stappenplan per burger)

1. Snijd een broodje in twee en besmeer de binnenzijdes met een klein beetje boter. Toast ze in een (grill)pan tot ze mooi bruin zien.

2. Verhit je (bij voorkeur gietijzeren) pan of plancha. Maak twee gehaktballen van ongeveer 75 g en plaats ze in de hete pan. Druk plat met een spatel of burger smasher (en eventueel wat bakpapier zodat het vlees niet aan de spatel plakt), en kruid met peper en zout. Draai om na ongeveer anderhalve minuut en leg een plak smeltkaas op beide burgers. Bak een minuut.

3. Doe ketchup en mosterd op de onderkant van je bun, samen met een drietal plakken augurk en wat gesnipperde ui. Leg de twee smashed burgers erop en werk af met ijsbergsla en tomaat.

Tip: Broodjes op overschot? Je kunt ze perfect in de diepvries bewaren.

Zelf augurken opleggen? Helemaal niet moeilijk

Voor 1 pot augurken

230g kleine augurken of snackkomkommers

325ml azijn

175ml water

12g zeezout

25g suiker

1 laurierblad

1g venkelzaad

2g mosterdzaad

Snuifje komijn

1. Deze bereid je minstens drie dagen voor je je burgers wil maken. Steriliseer je bokaal door hem 10 minuten te koken in een pot met water.

2. Voeg azijn, water, suiker, zout en de (gekneusde) kruiden samen in een pot en breng aan de kook met het deksel op de pan.

3. Was je augurken of komkommers en steek ze in de bokaal.

4. Giet het kokende mengsel over de augurken en klop zachtjes de luchtbellen uit de bokaal. Draai het deksel erop en laat afkoelen.