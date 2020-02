Wat brengt de toekomst in drankenland? Een interview om naar te luisteren, liefst met een glas in de hand.

Lou Claessens is bartender en bezieler achter het project Lowno. Samen met zijn zakenpartner Ann-Sophie Verstraete wil hij daarmee de Belgen in versneld tempo kennis laten maken met niet- en laag-alcoholische dranken. In deze podcast, die gemaakt werd door culinaire ontdekkingsplaats Nala, praten ze over hun dromen, ambities en pintjes als guilty pleasure. Schol!

