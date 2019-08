In het Antwerpse Groen Kwartier heeft Nala de deuren geopend. Daar kan je terecht voor veel meer dan lekker eten alleen.

Fotografe An De Smedt was al langer bezig met lekker eten, maar het was tijdens een reis naar Los Angeles dat ze besefte dat ze er ook daadwerkelijk iets meer mee wou gaan doen dan enkel thuis lekker koken. Dat voornemen heeft vandaag vormgekregen in Nala, een creatief-culinair nest in de rustige Antwerpse wijk het Groen Kwartier. Het concept? Ander culinair talent laten schitteren.

'Tijdens mijn reis in Los Angeles viel mij een ding op: het concurrentiegegeven tussen horecazaken is daar niet', zegt An. 'Elke uitbater wil andere zaakvoerders helpen. Dat idee wou ik ook naar hier brengen. Daarom presenteer ik in Nala telkens een culinaire affiche, net zoals een muziekzaal als de Roma een concertaffiche samenstelt.'

Slimmer naar buiten

Dat resulteert in een zaak waar geen dag dezelfde is. Op de agenda staan niet alleen diners die telkens door andere chefs verzorgd worden, maar ook wijncursussen of workshops. Die zullen gegeven worden door vaste waarden (soms zelfs door internationale chefs of kenners), maar evengoed door beginners. 'Er zijn veel mensen zoals mij,' vertelt An, 'die een carrièreswitch richting food overwegen, maar dat niet meteen durven of kunnen. Ik wil hen hier een plaats geven om te experimenteren.'

Een van de vaste afspraken wordt een laagdrempelige wijnclub, waarin maandelijks een andere spreker komt praten over een ander thema. 'Op die manier leren mensen wel bij over wijn, maar hoeven ze niet elke week naar een moeilijke cursus te gaan,' licht vinoloog Marijke Bilmeyer toe. Laagdrempelig betekent echter niet leeghoofdig, want zoals An het zegt: 'Mensen gaan hier slimmer buitenkomen. Niet alleen de smaakpapillen worden geprikkeld, ook de hersenen.'

Duurzaamheid

Hoewel alles moet kunnen in Nala, wil An wel een speciale nadruk leggen op duurzaamheid en voedselverspilling terugdringen. Zo serveert ze tijdens de opening een kombucha die gemaakt werd met het afval van de Antwerpse zaak Caffenation en komt de zoute smaak in een gerechtje van poeder, gemaakt van gefermenteerde en gedroogde pompoenpitten.

De website van Nala is voorlopig nog onder constructie, maar via de Facebook-pagina kan je ook op de hoogte blijven van evenementen.