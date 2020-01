Februari is Tournée Minérale-maand. Neem jij je voor geen alcohol te drinken, maar spreekt het vooruitzicht van weinig inspirerende softdrinks je niet meteen aan? Dan is er goed nieuws: het bruist van de alternatieven.

'Alcohol is enorm ingeburgerd in het dagelijkse leven. Elke reden is een goede reden om een fles te openen, van de geboorte van je kind tot gewoon het overleven van een werkdag. Met een initiatief als Tournée Minérale staan we alvast stil bij alle momenten waarop alcohol in het leven aanwezig is. Ik zeg niet dat we het leven minder moeten vieren. Ik denk alleen dat we het met minder alcohol zouden vieren als er meer smakelijke alcoholvrije alternatieven zouden zijn.' Aan het woord is Lou Claessens, liefhebber van goede wijn en cocktails, maar ook bezieler achter het project Lowno. Samen met zijn zakenpartner Ann-Sophie Verstraete wil hij de wereld van de niet- en de laag-alcoholische dranken naar België brengen. Door zijn jarenlange ervaring in de hospitality- sector heeft hij gemerkt dat de consument er klaar voor is, maar dat smaakvolle alcoholvrije alternatieven nog te weinig bekendheid hebben. 'Bestel maar eens een alcoholvrij drankje op café of op restaurant. De kans is groot dat je wordt afgewimpeld met een opgepept fruitsapje, een tonic of een cola. Als je dit een paar keer meemaakt, kom je al gauw tot de conclusie dat er geen lekkere alcoholvrije dranken bestaan. Volgens mij kunnen twee dingen helpen om, zelfs zonder Tournée Minérale, meer consumenten te doen kiezen voor alcoholvrije alternatieven. Allereerst zijn er de grote merken die hier stilaan ook een verdienmodel in zien. Diageo (de groep achter merken als Baileys, Smirnoff en Johnnie Walker) kocht bijvoorbeeld vorig jaar de meerderheid in een alcoholvrij spirit-merk, genaamd Seedlip. Als zij erin slagen om een smakelijk alcoholvrij alternatief in de supermarkten te leggen, zijn we al halverwege. Anderzijds is er een grote rol weggelegd voor de horeca. Geef mensen die geen alcohol willen dezelfde beleving en aandacht als mensen die het wel willen. En gebruik vooral kwalitatieve spirits zonder alcohol die de diepte en complexiteit kunnen bieden van een alcoholische tegenhanger. Durf ernaar op zoek te gaan en durf er evenzeer mee te experimenteren. Toon dat het mogelijk is om, ook zonder alcohol, een lekker en complex drankje op tafel te zetten.' Alcohol is meer een 'smaakdrager' dan een smaakmaker. Daarom hebben we het eigenlijk soms ook nodig in de alcoholvrije variant. De beste manier om smaak te extraheren is door middel van alcohol of door fermentatie. Ook daar komen een hoop smaken en geuren tot stand die we niet krijgen zonder gisten of alcohol. Bij goed gemaakte alcoholvrije alternatieven, zoals een non-alcoholische spirit, vind je dus in de basis steeds alcohol. Het moeilijke is dan weer om de alcohol eruit te krijgen zonder de complexiteit te verliezen. Dit wordt gedaan door te filteren en te distilleren. 'Moeilijk, maar niet onmogelijk', gaat Lou Claessens verder. 'Zo verwerken sommige alcoholvrije merken zuren of pepers in hun spirits om die typische 'burn' of het mondgevoel van alcohol op te wekken. Er zijn al een aantal non-alcoholische spirits op de markt. Seedlip en Nona June bijvoorbeeld. Maar er komen steeds meer spelers op de markt. Lowno wil het neutrale platform worden dat achtergrondinformatie biedt over de merken, de tools aanreikt om leuke recepten te bereiden, maar ook verhalen met professionals naar buiten brengt over de opkomende trends in laag- en non-alcoholische dranken. Genieten met evenveel smaak, maar achteraf gewoon met de auto naar huis rijden. Of helder blijven tijdens een meeting op restaurant. Als je alle voordelen van smaak hebt, waarom zou je er dan de nadelen van alcohol nog bijnemen?'