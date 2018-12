Pizza op kerst: het feestmenu van chef Michaël Vrijmoed

Wie het geluk had om in september aan te schuiven aan de lange tafel van de Vrienden van de Smaak, zal erkennen dat tweesterrenchef Michaël Vrijmoed een echte Held van de Smaak is. Zijn klassieke keuken met een hedendaagse twist brengt pure frisheid en eetplezier op tafel. Wat nog beter is: hij houdt zijn recepten niet geheim, maar is zo genereus om ze met ons te delen, zodat ook wij lof kunnen oogsten bij familie en vrienden. De vier gerechten die hij voorstelt, kun je delen met tafelgenoten, zodat de sfeer er al van bij de amuses goed in zit.

...