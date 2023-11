Pascale Naessens zet kleur op tafel: zeebaars in de oven

Voor een feesttafel van 6 personen: dit gerecht zet je op tafel als deel van een buffet, daarom zijn de individuele porties kleiner.

600 g zeebaarsfilet met vel, zonder schubben

20-tal kleine en half grote ­tomaatjes

Gele en rode puntpaprika

3 el uitgelekte kappertjes

200 g groene en zwarte olijven

6 knoflookteentjes

6 takjes tijm

3 takjes rozemarijn

Nodig: grote ovenschaal

1. Snijd de vis in zes stukken en de paprika’s in ringetjes. Plet de knoflookteentjes. Doe alle groenten, kruiden, kappertjes en olijven in de ovenschaal. Schik er de vis tussen.

2. Giet er flink wat olijfolie over in een dunne straal, zodat alles wat olie heeft gekregen. Kruid met peper en zout. Zet de schaal in de koelkast.

3. Als de gasten er zijn: Zet de schaal 20 tot 25 minuten in de oven op 180°C.