Onze recensent over Cécile: ‘Rep je naar het Pajottenland voor een uitmuntende culinaire ervaring’

Een hevige zomerse bui en bijbehorend fileleed zorgden er bijna voor dat deze lunch niet had plaatsgevonden. Vervelend, want aanschuiven bij Cécile staat al even op het verlanglijstje. Dit project viel op door de aangenaam beknopte menukaart met klassieke gerechten en de bijzonder chique locatie. De voormalige kosterswoning werd onlangs omgetoverd tot een stijlvol restaurant. Op dit adres woonden vroeger de zussen Martha en Cécile en daar kwamen de buurmeisjes Astrid en Judith Van Snick vaak over de vloer. De zaak kreeg de naam van een van de oorspronkelijke bewoners, maar het zijn de laatste twee zussen, Astrid en Judith, die samen met partner Tom Vannieuwenhuyze sinds mei van dit jaar Cécile runnen.



We beginnen met een bijzonder fijn glas crémant uit de Bourgogne. De broodkrokantjes met verse tzatziki en wat licht gedroogde ham van een plaatselijke slagerij maken het aperitief nagenoeg perfect. Betrekkelijk snel volgen de voorgerechten. De oerklassieke aardappelpuree met handgepelde garnaal en zure room is perfect in al zijn eenvoud, barstensvol smaak. De rundertartaar aan mijn kant is minder authentiek, maar minstens even lekker: de crème van miso en avocado vullen het zoete rundvlees perfect aan. Zelden waren borden zo snel leeg. Zou dit niveau voor de rest van de maaltijd worden aangehouden?

Het antwoord is ja. De rundsteak is helemaal correct gebakken en mocht voldoende rusten, de begeleidende bearnaisesaus is net scherp en rijk genoeg, de verse frietjes en salade ernaast meer dan keurig. Wat kan een klassieke bereiding toch verdomd lekker zijn. De varkenshaas Blackwell komt in een modern jasje met onder andere bloemkooltjes, gebakken chorizo en gel van pickles en pommes pont neuf, maar scoort minstens even hoog. De stilte aan tafel is veelzeggend. Het dessert was eigenlijk onnodig, maar dan zou de rijstpap met een abrikozencompote een eervolle vermelding zijn misgelopen.

Voor wie de boodschap nog niet helemaal begrepen heeft: rep je naar het Pajottenland voor een uitmuntende culinaire ervaring.