Onterecht onbekend: frisse witte wijn uit Bordeaux

Onze drankexpert proeft van de nieuwe trends en schenkt klare wijn. Deze week: witte bordeaux.

Wereldberoemd

Bordeaux is als wijnstreek wereldberoemd, maar dat geldt vooral voor rode wijn, waarvan de productie achtmaal hoger ligt dan die van witte wijn. Bijgevolg is deze streek minder bekend voor witte wijn, en dat is jammer. Want Bordeaux ligt naast de Atlantische Oceaan: ook voor vis en zeevruchten worden hier van oudsher smakelijke wijnen gemaakt.

Drie druiven

Voor witte wijn worden in Bordeaux hoofdzakelijk drie druivenrassen geteeld: sauvignon blanc, sémillon en muscadelle. Ze komen vaak samen voor in één wijn, en dat is een topcombinatie: de levendige frisheid van sauvignon blanc (ook gekend van Sancerre en Pouilly-Fumé uit de Loirestreek) vermengt zich met de rijke romigheid van sémillon (ook gekend van Sauternes) en de aromatische finesse van muscadelle (niet te verwarren met muscat of muscadet). Sommige wijnmakers kiezen alleen voor sauvignon blanc als ze een wijn met een frisser karakter willen.

Verschillende streken

Witte wijn wordt in verschillende streken van Bordeaux gemaakt. De belangrijkste zijn Pessac-Léognan, Graves, Côtes de Bordeaux en het grote gebied dat Entre-Deux-Mers wordt genoemd, omdat het gelegen is tussen de twee rivieren Garonne en Dordogne. Heel wat witte wijn wordt ook op de markt gebracht onder de regionale herkomstbenaming Bordeaux. Zelfs topkastelen maken er vandaag een erezaak van om ook een witte bordeaux in hun gamma te hebben.

Foodpairing

Witte bordeaux is een ideale wijn bij gastronomische gerechten met vis en schaal- en schelpdieren. Evengoed past hij bij gerechten met wit vlees en gevogelte. Probeer hem zeker ook bij geitenkaas. In Bordeaux zelf wordt hij vaak als aperitief geschonken.

Geproefd en goedgekeurd: witte bordeaux

Château Reynon, Cadillac Côtes de Bordeaux

12,80 euro, deconinckwine.com

Wijn van sauvignon blanc van de familie van de befaamde oenoloog, wijlen Denis Dubourdieu. Intense minerale frisheid met toetsen van pompelmoes en witte perzik.

Château Les Charmes-Godard, Francs Côtes de Bordeaux

14,60 euro, thienpontwine.com

Vader en zoon Thienpont creëerden deze karaktervolle wijn van sémillon en sauvignon, met een mooi evenwicht tussen frisheid en fluweligheid.

Château Tour Léognan, Pessac-Léognan

16 euro, crombewines.com

Blend van 70% sauvignon en 30% sémillon, met een levendige fruitigheid (met toetsen van kweepeer en citrus) afgerond door een zachte textuur.

Château Cazebonne Les Parcellaires, Graves

21 euro, terrovin.be

Wijn van sauvignon blanc, opgevoed in amforen van zandsteen, wat niet gebruikelijk is in Bordeaux: karaktervol, authentiek en complex, met een lange afdronk.