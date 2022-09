Wijnen van Syrah: de druif die nooit verveelt

Onze drankexpert schenkt klare wijn.

Wild, wilder

Het wildseizoen nadert, en dan denken we al snel aan bordeaux en bourgogne. Maar er zijn wijnen die nog beter passen bij wild, zoals wijnen van de zuiderse druif syrah. Vooral bij haarwild (everzwijn, haas, ree, hert) gaan ze prima samen. Ook rood vlees, zoals rund en lam, combineert er perfect mee.

Nobel karakter

Syrah is zonder meer een van de nobelste druivenrassen ter wereld. Het bestrijkt een breed aromatisch palet, van vruchten (zwarte bessen, bramen, pruim) over bloemen (viooltjes) tot specerijen (peper, rozemarijn). De wijnen zijn sappig, vol en vrij krachtig. Ook kunnen ze goed bewaard worden. Na rijping komen complexe aroma’s van tabak en leer naar voor.

Frankrijk

In de noordelijke Rhônevallei, tussen Vienne en Valence, worden vaak wijnen gemaakt van alleen syrah. Sommige daarvan – vooral uit Côte Rôtie en Hermitage – hebben een mythische status bereikt en zijn daardoor heel duur geworden. Goedkopere alternatieven vind je in Saint-Joseph en Crozes-Hermitage, vlak bij Hermitage. Of in de Collines Rhodaniennes, net buiten de prestigieuze appellations. Verder naar het Franse Zuiden – in de zuidelijke Rhônevallei, Provence en Languedoc-Roussillon – wordt syrah vaak gemengd met andere druiven, zoals grenache, mourvèdre en cinsault, soms ook cabernet sauvignon. Syrah komt ook voor in andere Europese landen (Spanje, Portugal, Italië), maar in mindere mate.

Buiten Europa

In Australië wordt de syrah anders genoemd: shiraz. Maar het gaat om dezelfde druif, die door het andere klimaat een andere expressie krijgt: romig, donker en zwoel. In andere landen buiten Europa – de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika – blijven heel wat domeinen zweren bij de Franse benaming syrah.