Stadsbrouwerij Artevelde opent deuren recht tegenover stadhuis van Gent

In Gent is een nieuwe stadsbrouwerij geopend recht tegenover het stadhuis: de Gentse stadsbrouwerij Artevelde. Tegelijk lanceerde eigenaar, brouwerij Huyghe, twee nieuwe bieren: Artevelde Leute en Artevelde Wijze. “We willen onze aanwezigheid in Gent vergroten”, zegt Alain De Laet. “We gaan de stad Gent groot maken en van hieruit de wereld veroveren.”

Vijf jaar geleden kocht brouwerij Huyghe uit Melle het pand recht tegenover het stadhuis aan de Botermarkt. “Maar het duurde wel even vooraleer we alle vergunningen in orde hadden”, legt Alain De Laet, CEO van brouwerij Huyghe, uit. “Toen kregen we de COVID-crisis, de oorlog in Oekraïne, gebrek aan grondstoffen en materialen. Allemaal zaken die het traject vertraagden. De uiteindelijke kosten -om en bij de vijf miljoen euro – liggen dan ook hoger dan wat oorspronkelijk gebudgetteerd werd.” Maar het resultaat mag er zijn. De horecagasten hebben een prachtig zicht op de brouwinstallaties en -ketels en zitten letterlijk tussen het bier.

Sinds 1975 wordt niet meer gebrouwen in de stadskern van Gent en daar wou brouwerij Huyghe verandering in brengen. “Je kan jezelf geen Gentse brouwerij noemen als je niet in Gent brouwt”, oordeelt De Laet. “We wilden meer voet aan de grond zetten in Gent en vandaar dat we dit prestigeproject hebben opgestart.” In 1985 al kwam de naam ‘Artevelde’ vrij en werd die aangekocht door de brouwerij uit Melle. In 1987 werd er ook een Artevelde Grand Cru ontwikkeld. Nu wordt Artevelde dus gebrouwen vlak tegenover het stadhuis aan de Botermarkt.

De wereld veroveren met Gents bier

Naast een ongefilterde pils, brouwt men in het pand twee Artevelde-bieren: Artevelde Leute (6,2%) en Artevelde Wijze (8%). Artevelde Leute is blond van hoge gisting met een granige en romige afdronk. Artevelde Wijze is een strong Blond met een bloemig, licht peperig aroma.

“Dagelijks wordt 1.000 liter geproduceerd en op jaarbasis mikken we op 200.000 liter.” Op die manier wil Huyghe zijn aanwezigheid in Gent vergroten. “We hebben al het ‘Waterhuis aan de bierkant’ en het ‘druppelkot’ aangekocht en nu volgt dit pand. We gaan de stad Gent groot maken en van hieruit de wereld veroveren.” Ook hoopt hij dat de politici uit het stadhuis er vrede komen sluiten met ‘Leute’ en ‘Wijze’.

“We zijn vandaag uitermate blij dat we de deuren van de Artevelde stadsbrouwerij open kunnen gooien en de Gentenaars opnieuw kennis kunnen laten maken met een lokaal gebrouwen écht Gents bier.”

Praktisch

Stadsbrouwerij Artevelde aan Botermarkt 5 is vanaf zaterdag 27 augustus elke dag open vanaf 11 uur.