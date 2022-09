Pajottenland en Zennevallei zetten lambiek- en geuzebier in oktober in de kijker

Het Pajottenland en de Zennevallei, twee streken in Vlaams-Brabant, zetten de volledige maand oktober het lambiek- en geuzebier in de kijker. Toerisme Vlaams-Brabant heeft een gamma aan activiteiten uitgewerkt, zo meldt de provincie.

‘Als er een ding is wat iemand moet doen in het Pajottenland en de Zennevallei, dan is het wel een lambiek- of een geuzebier drinken’, zegt Gunther Coppens (N-VA), gedeputeerde voor Toerisme. ‘Onze biercultuur is wereldwijd gekend en de ganse lambiekcultuur is daar een topvoorbeeld van. Het is bij ons weten het enige bier ter wereld dat zo sterk verankerd is met de plaats waar het gemaakt wordt. De unieke wilde gisten die hier rondzweven in de lucht maken het bier zo speciaal.’

Het is de tweede keer dat de provincie de ‘Maand van de Lambiek’ organiseert. Net als vorig jaar kunnen mensen verschillende lambiek- en geuzebrouwerijen en stekerijen bezoeken. Nieuw bij deze editie is de ‘Lambiek-fietskaart’: die loodst fietsers langs een thematische route.

Er is ook een ‘Geuzegravelroute’ en een ‘Wildegistenwandeling’ uitgestippeld. Al de parcours brengen fietsers en wandelaars langs de typische cafés en brouwerijen in de streek.

De ‘Maand van de Lambiek’ loopt van 1 tot en met 30 oktober.