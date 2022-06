Canada verbiedt wegwerpplastic (en wel nog dit jaar)

Canada verbiedt nog dit jaar de invoer en productie van plastic voor eenmalig gebruik. Eind volgend jaar worden ook de verkoop en het gebruik ervan verboden.

In Canada worden elk jaar tot 15 miljard plastic winkeltassen gebruikt en worden er dagelijks ongeveer 16 miljoen rietjes gebruikt. Maar daar komt verandering in: de Canadese regering heeft maandag de definitieve regelgeving gepubliceerd omtrent plastic voor eenmalig gebruik.

Tegen december van volgend jaar wordt de verkoop en het gebruik van wegwerpplastic voor zaken zoals winkelzakjes, bestek, roerstokjes en rietjes verboden. Ook “problematische plastics die moeilijk te recycleren zijn” in voedingsverpakkingen worden in de ban geslagen.

Milieu en volksgezondheid

De productie en import van plastic voor eenmalig gebruik wordt eind dit jaar al verboden. Om bedrijven in Canada in staat te stellen hun bestaande voorraden uit te putten, gaat de verkoop ervan pas eind volgend jaar op de schop.

Opmerkelijk aan het Canadese plasticverbod is dat het ook de export van schadelijke kunststoffen aan banden legt, tegen het einde van 2025.

Volgens de Canadese regering zal het verbod de komende tien jaar meer dan 1,3 miljoen ton moeilijk te recycleren plastic afval en 22.000 ton plastic zwerfvuil vermijden. Dat laatste komt overeen met meer dan een miljoen volle vuilniszakken.

Voor de regering-Trudeau is het niet enkel een ecologische maar ook een gezondheidskwestie. “Terwijl we ons milieu verbeteren zijn we ook gericht op het beschermen van de inwoners van Canada”, zegt de Canadese minister van Volksgezondheid Jean-Yves Duclos bij de aankondiging van de nieuwe regelgeving. “We weten dat plasticvervuiling te vinden is in de buitenlucht, voedsel en drinkwater, dus door dit aan te pakken, zullen we de gezondheid van alle Canadezen verbeteren.”