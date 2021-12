Zin om je gasten met lekkere cocktails te bekoren, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Laat de mixologist in je los met deze eenvoudige, maar daarom niet saaie cocktails.

Martini Spritzante

Een makkelijker recept dan Martini Spitzante zul je niet snel vinden. Het is namelijk een ready-made bruisende cocktail. Het drankje - dat ontwikkeld is in samenwerking met Sergio Herma - heeft de frisse smaken van pompelmoes, basilicum en een vleugje vanille. Goed gebalanceerd dus met een subtiele bittere toets. Zo bereid je het drankje voor:

Ingrediënten

Martini Spritzante

Ijsblokjes

Een partje grapefruit

Een blaadje basilicum

Bereiding

Schenk Martini Spritzante uit in een wijnglas. Vul het glas volledig met ijs, schenk de gekoelde Spritzante in en garneer met een partje grapefruit en een blaadje basilicum.

Deze cocktail kun je proeven in Restaurant Le Pristine in Antwerpen. De fles is ook in een gelimiteerde oplage te koop bij Delhaize voor 12,99 € per fles.

Potato Vodka met nootmuskaat

© Potato Vodka

'Wist je dat moderne wodka in het algemeen niet met aardappelen, maar met graan wordt gemaakt? 't Is een algemene misvatting', vertelt Mathieu Van den Briel. Samen met stoker Cedric Heysmans baat hij Dada Chapel uit, een stokerij in het hartje van Gent. De 'Potato Vodka' - een vodka op basis van aardappelen - is een van hun producten. In verschillende steden wordt het drankje geserveerd in een ontzettend makkelijke, maar heerlijke cocktail: la Purée.

Ingredienten

3 cl Potato Vodka

Nootmuskaat

Bereiding

Neem een shotglaasje en vul er 3 cl Potato Vodka in. Rasp er wat verse nootmuskaat over. Geniet!

Potato Vodka, te vinden bij dadachapel.com Een fles Potato vodka kost je 37 euro.

Golden Spritz

© Bottega Spa

Bottega presenteert zijn Gold Prosecco Doc Spumante Brut, een wijn op basis van handgeplukte Glera druiven, die op hun beurt geteeld zijn in het heuvelachtige gebied van de Italiaanse provincie Treviso. Dit drankje kun je zowel puur drinken als in een cocktail, de Golden Spritz.

Ingrediënten

75 ml Bottega Gold Prosecco DOC

50 ml Bottega Vermouth Bianco

65 ml bruiswater

Een half schijfje sinaasappel

Ijsblokjes

Bereiding

Vul een groot wijnglas met lange steel met ijsblokjes. Giet er de Bottega Gold Prosecco DOC, Bottega Vermouth Bianco en spuitwater bij en roer goed. Garneer met een half schijfje sinaasappel. Et voilà!

Golden Prosecco Doc Spumante Brut, bottegaspa.com Een fles kost je €23,90. Het is verkrijgbaar in verschillende verkooppunten, wijnwinkels en online op delloro.be.

'Spanish 75' met Codorníu

null © Codorníu

Codorníu een Spaanse familiebedrijf die 15 wijnmakerijen, verspreid over Spanje, Argentinië en Californië, evenals 3.000 hectare eigen wijngaarden in bezitting heeft. Als pionier introduceerde Codorníu 150 jaar geleden als eerste cava. Naar aanloop van deze 150ste verjaardag, van zowel Codorníu als cava als categorie, bracht het wijnhuis een limited edition fles uit. Perfecte timing, nu het eindejaar pal voor de deur staat. De cava kun je als basis gebruiken in een Spanish 75.

Ingrediënten

1/2 shot citroensap

1 lepel poedersuiker

Anderhalf shot dry gin

2 shots Codorniu cava

Bereiding

Roer de poedersuiker met het citroensap tot de suiker is opgelost. Voeg gin toe, schud met ijs en giet in een glas. Giet de shots cava en roer lichtjes.

Cava Codorníu, codorniu.com De limited edition fles kost je 9,99 euro en is beschikbaar bij de

The Clootie, door The Macallan

null © Macallan

The Macallan, Schotse distilleerderij, brengt 'A Night On Earth In Scotland' uit, de eerste editie in een jaarlijkse reeks limited edition geschenken. Deze single malt whisky smaakt heerlijk in 'The Clootie', een cocktail op basis van steranijs en kaneel. Sommige ingrediënten zul je niet makkelijk vinden, maar ook zonder is deze cocktail een smaakbom. Proost!

Ingrediënten

20 ml kaneel, jeneverbes en steranijs siroop

Een paar scheutjes appelsien bitters

50 ml The Macallan Lumina

Eventueel ook: een paar scheutjes Angostura bitters en gedroogde pruimenschijfjes

Bereiding:

Voeg toe aan een mengglas: 20 ml kaneel-, jeneverbes- en steranijssiroop, alsook de paar scheutjes appelsien bitters (en Angostura bitters) Voeg er 50 ml The Macallan Lumina aan toe Vul het glas met ijs en roer gedurende 20 seconden Filter in een glas over het ijs en garneer met een schijfje gedroogde pruim.

The Macallan, themacallan.com Een fles 'The Macallan A Night On Earth In Scotland' is verkrijgbaar voor de prijs van 90 euro op de website

Een makkelijker recept dan Martini Spitzante zul je niet snel vinden. Het is namelijk een ready-made bruisende cocktail. Het drankje - dat ontwikkeld is in samenwerking met Sergio Herma - heeft de frisse smaken van pompelmoes, basilicum en een vleugje vanille. Goed gebalanceerd dus met een subtiele bittere toets. Zo bereid je het drankje voor: 'Wist je dat moderne wodka in het algemeen niet met aardappelen, maar met graan wordt gemaakt? 't Is een algemene misvatting', vertelt Mathieu Van den Briel. Samen met stoker Cedric Heysmans baat hij Dada Chapel uit, een stokerij in het hartje van Gent. De 'Potato Vodka' - een vodka op basis van aardappelen - is een van hun producten. In verschillende steden wordt het drankje geserveerd in een ontzettend makkelijke, maar heerlijke cocktail: la Purée. Bottega presenteert zijn Gold Prosecco Doc Spumante Brut, een wijn op basis van handgeplukte Glera druiven, die op hun beurt geteeld zijn in het heuvelachtige gebied van de Italiaanse provincie Treviso. Dit drankje kun je zowel puur drinken als in een cocktail, de Golden Spritz.Codorníu een Spaanse familiebedrijf die 15 wijnmakerijen, verspreid over Spanje, Argentinië en Californië, evenals 3.000 hectare eigen wijngaarden in bezitting heeft. Als pionier introduceerde Codorníu 150 jaar geleden als eerste cava. Naar aanloop van deze 150ste verjaardag, van zowel Codorníu als cava als categorie, bracht het wijnhuis een limited edition fles uit. Perfecte timing, nu het eindejaar pal voor de deur staat. De cava kun je als basis gebruiken in een Spanish 75. The Macallan, Schotse distilleerderij, brengt 'A Night On Earth In Scotland' uit, de eerste editie in een jaarlijkse reeks limited edition geschenken. Deze single malt whisky smaakt heerlijk in 'The Clootie', een cocktail op basis van steranijs en kaneel. Sommige ingrediënten zul je niet makkelijk vinden, maar ook zonder is deze cocktail een smaakbom. Proost!