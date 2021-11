Ongefilterde, karaktervolle wodka, of 'rum' op basis van Belgische suikerbieten? Het kan allemaal bij de eigenzinnige Gentse stokerij Dada Chapel. Ter ere van de Dag van de Ambachten op 21 november, brachten we er een bezoekje.

Wie Dada Chapel betreedt, zal zich voor heel even in de 14de eeuw wanen. De Gentse stokerij ligt verstopt middenin een historisch pand met een idyllisch Frans tuintje en een oude klooster. Hier experimenteren Cedric Heymans en Mathieu Van den Briel met hun eigen spirits: ongefilterde wodka en rum dat eigenlijk geen rum is.'Dada Chapel, in odd we trust', dat staat in koeienletters geschreven op de muur bovenop de stookinstallatie. 'Onze naam doet het wellicht al vermoeden, we zijn enorme fans van het dadaïsme, de artistieke stroming die in de 20ste eeuw hoogtij vierde', vertelt Cedric Heymans, stoker en mede-bezieler van de spirits. Wat hij concreet doet? 'Ik hou me niet alleen bezig met de stookinstallatie. Dat is enkel het extractieproces, waarbij alcohol en smaakstoffen uit een basisdrank worden overgehaald. Ik ben bij elke stap aanwezig: van het brainstormen tot het brouwen en het gisten. En het proeven natuurlijk, dat hoort er uiteraard ook bij', lacht hij. De stokerij profileert zich als een creatieve vrijhaven waar geen regels of restricties gelden. En die Dada-filosofie komt ook duidelijk terug in hun producten. Zo kwam Cedric op het idee om 'Bhrum' te maken, dat is rum, maar dan op basis van Belgische suikerbieten. 'In de traditionele rum wordt suikerriet gebruikt. Maar waarom zouden we suikerriet importeren als we ook suikerbieten uit eigen bodem kunnen gebruiken?'Met die vraag in het achterhoofd ging het team experimenteren, in de meest letterlijke zin. Met de melasse van suikerbieten die ze van de Tiense suikerfabriek kregen, gingen ze aan het stoken. Of ze ook meteen succes boekten? 'Absoluut niet', lacht Cedric. 'In het begin was de smaak te intens en de geur onaangenaam. Het lukte ons pas na veel trial en error om de intensiteit ervan te temperen.''Wat je moet weten, is dat het ontzettend ingewikkeld om met suikerbiet te werken. Ik dénk zelfs dat we de enige in het land zijn die het doen. Bovendien is er geen algemene knowhow wat het proces betreft', gaat Cédric verder. 'Zo zocht ik hopeloos naar literatuur om ons vooruit te helpen. Een van de enige bronnen die ik vond, was gek genoeg een Duitse tekst uit de 19de eeuw. Daarin werd - heel kort en bondig - uitgelegd hoe je rum maakt met suikerbieten. Dat we hier en nu de enigen zijn met dit idee en concept, wil niet zeggen dat we blind mogen zijn voor de kennis die al bestond.'Het andere product, 'Potato Vodka', is een wodka gebaseerd op aardappelen. 'Wist je dat moderne wodka in het algemeen niet met aardappelen, maar met graan wordt gemaakt? 't Is een algemene misvatting', vertelt Mathieu Van den Briel. 'Wij gebruiken Belgische Mona Lisa aardappelen. Biologisch en van dichtbij, om het zo duurzaam mogelijk te houden.' 'Klassieke wodka wordt bovendien eindeloos gefilterd, tot het bijna geen smaak of geur heeft', vertelt Mathieu. 'Wij wilden bewijzen dat het met karakter ook kan. Daarom is onze wodka ongefilterd.' Een aspect waar veel mixologists en bartenders aanvankelijk niet echt enthousiast op reageerden. 'We kregen veel opmerkingen dat dat niet zo'n goed idee is. Maar wie het proeft, verandert meteen van mening. Die aardse, volle smaak, dat nootachtige aroma, het is niet vergelijkbaar met de klassieke wodka. Je kunt er bovendien veel originele cocktails mee maken.'Intussen is de 'Potato Vodka' in Gent en bij uitbreiding ook andere plekken erg geliefd, en kun je in verschillende café's en restaurants zelfs proeven van hun eigen cocktail: la Purée. 'In een shotglaasje vul je 3 cl Potato Vodka, je raspt er wat nootmuskaat over. Et voilà, een zeer eenvoudige stap, maar het is echt een smaakbom, beloofd.' Wie geen genoegen heeft aan een shotje, en het Dada-team en de stokerij persoonlijk wil bezoeken, kan dat. De stokerij organiseert steeds bezoeken op afspraak. Meer info hierover vind je terug op de website.