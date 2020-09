Het kosmopolitische Le Pristine is de nieuwste zaak van Sergio Herman. Onze recensente had een ietwat patserige keuken verwacht, maar niets bleek minder waar: 'Ik neem er mijn hoed voor af.' (****)

Ik had een vooroordeel. Toen ik voor het eerst voet zette in een restaurant van Sergio Herman verwachtte ik een opgefokte, tikje patserige keuken met veel spektakel. Niets bleek minder waar. Mijn vooroordelen losten op toen ik mijn eerste hap nam in Le Pristine. Ik lepelde een kommetje met schelpjes in het zuur (17 euro) leeg als amuse. Als volgend hapje proefden we een luxueuze krabsalade met zilt algenpoeder en een toefje kaviaar (39 euro). Daarna werd er een oester met romige stracciatella en een granité van spritz op tafel gezet (15 euro voor 2 stuks). Jee, wat was dat lekker.Le Pristine is de nieuwste zaak van Sergio Herman. De sfeer is kosmopolitisch met leren banken, loungemuziek en een gigantisch zwart-witdoek van Rinus Van de Velde. Bij Le Pristine word je niet onderworpen aan een menu, je kiest à la carte. De kaart is een mix van Italiaanse invloeden en het Zeeuwse terroir. Kort door de bocht betekent dat veel pastagerechten en schaal- en schelpdieren. We laten de wijnkaart links liggen en vragen raad aan Willem Van den Broeck, die de afgelopen vijf jaar als sommelier bij Noma aan de slag was. Elk gerecht wordt vergezeld van een treffend glas mineraal wit, floraal oranje en fruitig rood. Als tussengerecht delen we een perfect gegaarde langoustine op ravioli van lamsoor met een schuimige botersaus die wordt opgefrist door een lek verveineolie (42 euro). Gelukkig komt er versgebakken brood op tafel om alle laatste restjes saus uit het bord te vegen. Als hoofdgerecht kiezen we het enige vleesgerecht op de kaart: een filet pur van Holstein met beenmerg (79 euro voor 2 personen). Erbij frietjes met een kruidige aioli, een tikje te zoute salade van cavolo nero en nog een stoverij van Holstein. Als dessert kiezen we voor vers gedraaid vanille-ijs (25 euro voor 2 personen). Het ijs wordt geserveerd als een decadente toren afgewerkt met fijne koekjes. We scheppen onze kommetjes vol en decoreren zelf met saus en nootjes. Ik word hier gelukkig van. Wat ontbreekt in Le Pristine is pretentie. De service voltrekt zich met een hartelijke, professionele nonchalance. Uit de borden spreekt verfijning en puurheid. Le Pristine is een totaalbeleving op hoog niveau: ik neem er mijn hoed voor af.