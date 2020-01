Le Demoiselle is een goed restaurant met simpel eten en vriendelijke bediening. Je voelt je er onmiddellijk thuis. (****)

Elk tafeltje in Le Damoiselle is bezet als we op lunchtijd binnenwandelen. Het interieur is een allegaartje waarin elke lijn ontbreekt, maar dat ook doet vermoeden dat de focus hier op de juiste dingen ligt: het eten. Het zaalpersoneel is bijdehand, efficiënt en schrikt er niet voor terug om het eindtotaal van de rekening al zingend te brengen. Zonder dat dat irritant is. Moet je kunnen.

...

Elk tafeltje in Le Damoiselle is bezet als we op lunchtijd binnenwandelen. Het interieur is een allegaartje waarin elke lijn ontbreekt, maar dat ook doet vermoeden dat de focus hier op de juiste dingen ligt: het eten. Het zaalpersoneel is bijdehand, efficiënt en schrikt er niet voor terug om het eindtotaal van de rekening al zingend te brengen. Zonder dat dat irritant is. Moet je kunnen. Twee gangen krijg je voor 14 euro. Neem je er nog een dessert bij, dan haal je het nog met een briefje van twintig (19,5 euro). Je kiest à la carte uit telkens 4 gerechten per gang. De selectie is doordacht. Een lichte hap of een zwaardere maaltijd, vlees, vis of groenten: je kunt alle kanten op. De rillette van konijn is een delicaat smakende traktatie. De sinaasappelmosterd erbij brengt frisheid. Het andere voorgerecht, een ceviche van garnaal, is een lichte compositie van romige rauwe garnalen, citruspartjes en toefjes avocado. Verrassend elegant voor deze setting en prijsklasse. Kraakvers en inventief bovendien. Als hoofdgerecht proeven we een runderbavette met aardappeltjes en vleesjus. Huiselijk en simpel eten waar je zo vaak naar snakt, maar wat zo weinig restaurants echt goed brengen. Het groentegerecht zou extreem saai kunnen uitvallen mocht hier een slechte chef in de keuken staan, maar de goed op smaak gebrachte polenta met pompoen en in een rijke bouillon gegaarde groenten is exact wat ik wilde: hartig, licht en vegetarisch. Als dessert proef ik iets wat ik geniaal vind in zijn eenvoud: geroosterd suikerbrood met daarbovenop gegrilde kaki. Het klinkt vreemd, het ziet er vreemd uit, maar als je het proeft klikt het samen.Als je hier in de buurt woont, wordt het wel erg uitdagend om nog zelf te koken. Alles wat je wilt eten is in Le Damoiselle te vinden voor vlijmscherpe prijzen. En dan spreken we nog niet over de aanlokkelijke drankkaart. Charmant zijn de kirs met artisanale fruitsiropen (zou 2020 het jaar zijn waarin dit oldskool aperitief een comeback maakt?) en indrukwekkend is de bierkaart met kwalitatieve geuzes. Le Damoiselle is wat de meeste mensen verwachten van een restaurant: goed, simpel eten en vriendelijke bediening op een plek waar je je onmiddellijk thuis voelt.