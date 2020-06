In de zomer drinken we graag rosé. Maar het kan ook feestelijker: rosé bubbels. En die hoeven niet altijd uit Frankrijk te komen.

Geen mix van wit en rood

Rosé is geen mix van witte en rode wijn, in Europa is het zelfs verboden om zo'n mix rosé te noemen. Rosé wordt gemaakt zoals rode wijn, dus met blauwe druiven. Maar de schillen (waarin de kleurpigmenten zitten) worden verwijderd uit het sap, eens de gewenste roze kleur is bereikt. Zo'n roséwijn dient dan als basis voor zijn sprankelende versie: roséschuimwijn. Net zoals witte. Alleen vertrek je niet van een witte, maar van een roze wijn. Die ondergaat een tweede gisting in de fles, zodat de koolzuurbubbels die door gisting ontstaan, in de fles gevangen blijven. In Champagne bestaat er een uitzondering op het Europese verbod om wit en rood te mixen: als basis voor roséchampagne mag witte en rode wijn wel gemengd worden. Ook buiten Frankrijk kan roséschuimwijn gemaakt worden, op dezelfde manier als in Champagne, en zelfs met dezelfde druiven. Alleen mag die schuimwijn geen champagne genoemd worden omdat de druiven niet in de Champagnestreek worden gekweekt. De kwaliteit van de schuimwijn kan echter even goed zijn, soms zelfs beter. Terwijl de prijs lager is. Naast een verrukkelijk zomers aperitief is roséschuimwijn een prima begeleider van zomerse salades, meloen met ham, tomaat-garnaal, vis zoals tonijn en zalm, en zelfs gevogelte en kalfsvlees. Ook bij niet te zoete vruchtendesserts (vooral met aardbeien en frambozen) kunnen roze bubbels aangenaam verrassen. Ca' di Rajo 'Manzoni Rosa Millesimato' 2018, Italië, 11,99 euro, chateauxvini.beDeze spumante uit de regio van prosecco, gemaakt met de manzoni-druif, valt op door zijn lichtroze kleur, lichtzoete smaak, mooie fraîcheur en fijne bubbels. Albet i Noya, Penedès, Spanje, 18,69 euro, labuenavida.beRosé cava, gemaakt van pinot noir door de pionier van de biologische wijnen in Spanje, en minstens twee jaar gerijpt; geschikt als aperitief en bij fruitdesserts. Schloss Vaux, Rheingau, Duitsland, vanaf 16,95 euro, vinsekt.beDit domein heeft een lange traditie sinds 1868 in de productie van Duitse schuimwijn (Sekt) volgens de champagnemethode; de rosés zijn zonder meer uitmuntend. Barth 'B-Nat', Rheingau, Duitsland, 19,95 euro, vinsekt.beOok natuurlijke schuimwijn is vandaag gegeerd: deze rosé pet'nat (pétillant naturel) van cabernet sauvignon is van een uitstekende producent in deze Duitse topregio.