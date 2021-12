Onlangs heeft Knack Weekend Seppe Nobels uitgeroepen tot Mens van het jaar. Ter gelegenheid van de feestdagen staan we samen met hem in de keuken. Drie familiegerechten, maar dan façon Seppe Nobels.

Koken is mijn moeders uitlaatklep, haar uit de hand gelopen hobby. 'Ooit open ik mijn eigen restaurant', zegt ze vaak, of 'Ooit sta ik met een topchef in de keuken'. Wanneer ik haar vertel dat we haar droom kunnen waarmaken en dat we met Seppe Nobels een kookworkshop volgen, springt ze een gat in de lucht. 'Wat gaan we dan koken?' 'Moussaka, op jouw manier', antwoord ik. Het is namelijk ons familiegerecht, eentje dat van generatie op generatie wordt overgedragen en geserveerd op druilerige dagen, het liefst met linzensoep als voorgerecht en een frisse fetasalade als sidedish. Moussaka is voor ons de ultieme comfortfood: er is werkelijk niets beter dan thuiskomen na een lange, koude winterdag en aan tafel te schuiven voor een bordje troost. Het allerbeste aan dit gerecht? Als je het de volgende dag eet, smaakt het nóg beter.In het Miele Experience Center gaat Seppe met ons de moussaka nabootsen, maar er zijn eigen touch aan geven. 'Ik vind het heel belangrijk om het oorspronkelijke recept te respecteren', zegt Seppe vlak voor we beginnen. 'Ik ga geen authentieke gerechten genadeloos transformeren tot iets wat ze niet zijn.' Zo gaat hij trouwens ook te werk bij zijn project Instroom Academy, waar hij anderstalige nieuwkomers opleidt tot volwaardige koks. 'Ik leer mijn werknemers wat over mijn vak, zij leren mij over hun cultuur en eten. Het is een wisselwerking.' Mijn mama lijkt gerustgesteld. 'Het is ongewoon dat een Belgische chef zich aan onze gerechten waagt', lacht ze.In de keuken is Seppe allesbehalve pretentieus. Ondanks zijn jarenlange ervaring, de vele prijzen en prestaties, vraagt hij ons voortdurend of hij wel juist handelt: 'Willen we de aardappelen frituren of bakken?', 'Is het oké als we wat kaneel gebruiken?', 'Hoe dik mag ik de courgetten snijden?' Mijn moeder daarentegen gedraagt zich alsof ze thuis is: rechtuit en ongefilterd. Terwijl ik mijn best doe om het met alle suggesties van Seppes eens te zijn, weigert mijn moeder om met zijn ingelegde aubergines te werken. Op de koop toe laat ze per ongeluk zijn persoonlijk keukenmes vallen en in twee breken. Hij had het nog nooit in zijn carrière meegemaakt, maar kon er gelukkig mee lachen. Nadat de moussaka minutieus volgens de traditie is voorbereid, gaat Seppe aan de slag met zijn persoonlijke bijgerechten: een kruidensalade met krokant gefrituurde kikkererwten die je bovenop de moussaka serveert. En gelakte aubergines met gele courgette en griekse yoghurt. Hij speelt met lagen en kleuren, denkt in vorm en textuur en slaagt erin om een sidedish er te doen uitzien als een eetbaar kunstwerkje. Terwijl hij eenvoudige ingrediënten omtovert tot originele gerechten, kijken mijn moeder en ik stomverbaasd toe. We bombarderen hem met vragen, het was namelijk nog nooit in ons opgekomen om zulke technieken toe te passen of zo'n twist te geven aan de ingrediënten. Seppe slaagt er niet alleen in onze keuken te herdefiniëren, hij bewijst dat zijn persoonlijke touch traditionele gerechten kan verheffen. Benieuwd naar de recepten? Bekijk hieronder hoe jij ze ook kunt maken.