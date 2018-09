Jean Sur Mer: 'Het is een raadsel waarom men nog altijd met tonijn en zalm kookt'

Jan Kegels was al een Belgische pionier met zijn foodtrucks vol duurzame Noordzeevis, voortaan biedt hij de producten van Jean Sur Mer ook nog eens aan in een recycleerbare verpakking. 'We willen zo helpen om onze Noordzee en oceanen gezond te houden.'