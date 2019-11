Zijn Michelinster moest hij afgeven, maar op vlak van vis heeft Jean Audenaert van restaurant d'Oude Pastorie geen gelijke volgens VLAM.

Al voor de 31e keer organiseert het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) een wedstrijd voor professionele chefs rond de Vis van het Jaar. Voor 2019 was dat wijting, en dus gingen verschillende chefs de afgelopen weken aan de slag met de Noordzeevis. De koks van de vijf beste ingestuurde recepten werden uitgenodigd om hun gerecht te komen koken tijdens de finale, die traditiegetrouw plaatsvindt op Horeca Expo in Gent.

In die finale nam Jean Audenaert het op tegen Nick Coppens (Chef Terroir in Gavere), Louis Vermassen (Mbistro NWPT in Nieuwpoort), Martijn Gelaude (Maste in Gent) en Jeffrey Vermassen (Sir Kwinten in Lennik). Een vakjury met aan het hoofd sterrenviskok en NorthSeaChef Filip Claeys koos vervolgens Audenaert tot winnaar. Hij blonk uit met zijn kort gebakken wijting met spitskool, zadenrisotto en groene kruiden.

De overwinning smaakt ongetwijfeld wat bitterzoet, want op dezelfde dag als de Viskok-finale werd ook de nieuwe Michelin-gids uitgereikt. Daarin verliest d'Oude Pastorie zijn ster.

Vis van het Jaar

Wijting is weinig bekend. Hij wordt het ganse jaar op regelmatige basis aangevoerd als bijvangst van tong en pladijs. Wijting is een lekker en goedkoop alternatief voor kabeljauw. Het visvlees van wijting is mager en zeer licht verteerbaar, maar bevat wel graatjes.

Aan onze kust en op kermissen is gezouten en gedroogde wijting ('bolling') een attractie. Wijting wordt vaak in beslag gefrituurd (als 'lekkerbekje', 'kibbeling' en 'fish and chips') of gepaneerd geserveerd. Er zijn echter ook heel wat andere bereidingen mogelijk, bijvoorbeeld een bouillabaise, pekelen of bakken (in de oven).